不畏川普轟「假新聞」 美新聞學院報讀人數激增

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《香港01》新聞網30日報導說，美國總統川普與傳播媒體關係向來不佳，甚至曾批評媒體為「人民公敵」，也鮮少出席媒體活動。但在這氣氛下，美國各地新聞學院的申請人數卻開始激增。對於這個現象，川普可謂「應記一功」。

川普自上任以來一直醜聞纏身，從通俄門到婚外情等負面新聞不斷。面對媒體的各種批評，川普卻以「假新聞」、「政治迫害」、「媒體為人民公敵」來回應，但他的論調反而引起當地學生對新聞行業的興趣。

《MarketWatch》網站4月曾引述數據指，南加州大學（University of Southern California）的新聞學院2018年本科生申請人數創下歷史新高。哥倫比亞大學（Columbia University）的新聞學院研究生申請人數，在2017至2018學年也成長10％。西北大學（Northwestern University）新聞學院2018至2019學年申請人數比一年前更上升24％。

《大西洋》月刊（The Atlantic）引述北卡羅來納州立農業技術大學（North Carolina A&T University）新聞學院表示，2017年的申請入讀人數比前一年上升6％。學校招生過程要求學生講述報讀新聞學的原因，校方指，愈來愈多學生表示希望寫出自己的故事，說出真相，以改善他們的社區。

內華達大學雷諾分校（University of Nevada at Reno）獨立學生報主編珀杜（Madeline Purdue）指，同儕對新聞愈來愈感興趣，對時事更加了解，甚至有部分人開始從事新聞行業。

這個現象就猶如重演上世紀70年代「水門事件」為美國新聞業帶來的震撼。當年《華盛頓郵報》（Washington Post）的記者憑報導揭發「水門事件」，導致時任總統尼克森下台，同時也引起大眾對新聞業的興趣。由1970年到1979年，報讀新聞學人數由3.3萬人飆升至7.1萬人。

(中時 )

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