亞運》男子400接力第四名作收 總計2銀創24年最佳

「台灣最速男」楊俊瀚30日在雅加達亞運男子400公尺接力賽率領隊友跑出賽季最佳成績，可惜還是不敵日本、印尼和中國大陸，無緣奪取獎。(陳怡誠攝／資料照)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運30日進行田徑最後一天賽程，男子400公尺接力賽由於交棒不順，最終還是跑出38秒98賽季最佳成績，可惜不敵日本、印尼和中國大陸隊，第四名作收。

總計中華田徑隊在本屆亞運獲得2銀(陳奎儒110公尺跨欄、楊俊瀚200公尺)，雖未能如賽前預期終結24年零金魔咒，但還是寫下24年來最佳戰果。

中華田徑過去在亞運會上共計摘下7金，第三屆1958年日本東京2金3銀4銅最佳，最近一次奪金則是在1994年日本廣島由「風速女王」王惠珍在200公尺封后，至今已24年未嘗金牌滋味，至於男子最後一金則是在1966年泰國曼谷的男子10項全能吳阿民，長達52年的男子零金更是台灣田徑界的夢靨。

此田徑隊信心十足的開拔到雅加達，無奈男子標槍雙雄嚴重失常，男子100公尺僅獲第五，幸好男子110公尺跨欄陳奎儒的銀牌搬回不少顏面，29日楊俊瀚在200公尺決賽以0.002秒、一肩之差惜敗，讓台灣田徑界人士怨嘆不已。

30日晚上進行男女400公尺接力，率先登場的女子400公尺接力，廖靜賢、陳莞玫、廖晏均和胡家蓁聯手跑出45秒19名列第六。

男子400公尺由魏溢慶擔任開路先鋒，楊俊瀚負責直線衝刺，難度最高的彎道交給魏泰陞，王偉旭收尾。鳴槍後魏溢慶就已處在落後地位，交棒時就不太順暢，加上受到隔壁跑到對手的擠壓，最後以0.1秒差距與獎牌擦身而過。

(中時電子報)

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