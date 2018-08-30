林俊傑自拍《傑喜攻略》短片 邀《延禧攻略》吳謹言看演唱會

林俊傑邀吳謹言參加演唱會。（取自新浪微博＠林俊傑）

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林俊傑自製《傑喜攻略》短片，披床尾巾扮乾隆。（取自新浪微博＠林俊傑）
吳謹言今天當新浪娛樂小編，看到林俊傑拍的短片以及演唱會邀請，超開人。（取自新浪微博@新浪娛樂）

因主演《延禧攻略》走紅吳謹言，今天（30日）應邀到新浪娛樂擔任兼職娛樂星小編。過程中，她看到了林俊傑自導自演的《傑喜攻略》，也獲邀參加其演唱會，追星成功。

林俊傑也是《延禧攻略》的追劇劇迷，得知吳謹言要今天要當娛樂小編，下午4點多在自己的個人微博po出改編自《延禧攻略》劇情、自製1分39秒《傑喜攻略》短片，戴著帽子、披上飯店大床上的霧金色床尾巾扮演乾隆皇帝，嚴肅地說著台詞：「朕還沒被人這麼戲弄過，魏瓔珞，誰給妳這麼大的膽？」接著就摔進床上，面對攝影機說：「誰敢我動瀏海？」引發工作人員竊笑聲。

接下來，林俊傑撥弄吉他，自彈自唱了一段自己的歌〈彈唱〉。唱完後，他對著鏡頭說：「祝《延禧攻略》繼續的長紅，祝吳謹言越來越棒，有空可以來看我的聖所世界巡迴演唱會演唱會，歡迎！我會給你留2張票！」

看到這支短片，吳謹言超開心，晚間8點半轉發林俊傑的微博，並稱：「追星女孩的視角，是還沒有緩過來，太激動了，你們懂的～～」還放上害羞的表情圖案。

(旺報 )

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