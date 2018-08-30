開學日 員林農工邀傑出校友返校傳承勤學精神

員林農工30日開學特別邀請傑出校友百忙之中返校勉勵學弟妹。（鐘武達攝）

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國立員林農工30日開學，校長林玉芬為了勉勵學生特別邀請神農獎得主柯添淇、劉清尊，創業楷模獎得主陳世曉等傑出校友返校，除了頒發錄取國立科大的232名學生綵帶與獎品，並加發認真向學、統測550分以上的廖俊銘等29人獎學金，象徵員農勤學精神的傳承。

「要多培養學習的能力，別想不勞而獲！」現任台灣區花卉發展協會董事的柯添淇，是農場經營科第二屆學生，在1994年獲頒十大傑出農民，他勉勵學弟妹要珍惜在員農學習的機會，並說員農是「勤學」的好環境，當年他就在師長的教導下從愛玩變成名列前茅。

員農校友會理事長、台香種苗園董事長劉清尊期望學弟妹們不要怕苦，要持續學習，「用心、堅持，追求卓越，不斷前進」。

劉清尊曾經在種苗改良繁殖場技術課、農業試驗所植物病理系服務達18年，提高百香果嫁接成活率，現在種苗供應量佔全國90％，再運用機工專長研發自動化機械裝置，有效提高產能，供應亞洲國家7成種苗，人人稱其為「嫁接王」，他兼具科技創意的農民科學家精神，被選入國小4年級教科書。

員農校友會榮譽理事長、歐典生物科技公司總經理陳世曉指出，自己高中畢業、等候當兵期間，聽聞冷凍空調業錢景甚佳，就向師傅學藝。即便在下班時間，甚或半夜，仍執著地拆冰箱、拆洗衣機繼續研究，晚睡早起、埋頭苦幹，4個月後就學成創業。

陳世曉是員林食品加工科第二屆學生，曾以ODM或OEM模式與國內9成以上知名飲料品牌合作，有「代工天王」之稱，105年獲經濟部中小企業處頒發小巨人獎。

家長會長也是傑出校友的徐祺程說，這次學校邀請神農獎與小巨人獎校友回校頒獎，是要鼓勵及嘉勉年輕學子勤奮向學，對自己的生涯做妥善規劃。他要求今年從員農畢業的女兒每天7點到公司上班，告訴她要腳踏實地、全心投入工作。

(中時 )

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