宜蘭》選戰登記第四天 宜蘭縣議員「黨內互打」突發狀況多

2018年08月30日 21:07 中時 胡健森

已公開宣布退出民進黨的三星鄉長黃錫墉30日正式完成縣議員參選登記，將與尋求連任的民進黨籍現任議長陳文昌互較高下，另外，擔任民進黨宜蘭縣五合一聯合競選委員會總幹事黃適超的妻子蔡金惠（無黨籍），也在30日悄悄登記，將與民進黨提名的陳啟生、簡松樹相互角逐五結鄉的縣議員；在國民黨方面則有頭城鎮黨部主委賴良洲登記，與現任國民黨籍縣議員蔡文益（此次無國民黨推薦書）拚戰，這也讓年底宜蘭縣議員選戰戰況越來越混亂，藍綠陣營各自出現「自家人互打」的狀況，且勝負難料。

三星鄉的選情綠營從年初黨內初選民調發生爭議後就一直延燒，即將從鄉長卸任的黃錫墉因不滿黨部處理初選爭議的態度，決定退黨參選，30日在妻子的陪同下，挑著裝著象徵這些年來的政績扁擔，前往縣選委會辦理縣議員參選登記，並喊出「三星要進步，拒絕再買票，換人做，三星會更好，三星的未來由我承擔！」的參選口號。

蔡金惠雖然並未加入民進黨，但夫婿黃適超是民進黨宜蘭縣五合一聯合競選委員會總幹事，身兼輔選重任，如今妻子投入五結鄉選區的縣議員選戰，與獲得黨部正式提名的鄉長簡松樹、鄉民代表陳啟生競爭，其角色勢必變得格外尷尬，到底該輔選黨提名的同志或是自己的「牽手」，將是左右為難。

國民黨在頭城鎮也橫生變數，現任黨籍縣議員蔡文益雖未有國民黨推薦書，以無黨籍身份參選，但外界原以為黨部與蔡文益已有默契，不會另推人選，不料30日下午國民黨頭城鎮黨部主委賴良洲也以無黨籍身份登記參選，並立即對外宣稱獲得了黨主席吳敦義的全力支持，這項變化，讓許多藍營支持者看得是一頭霧水，摸不著頭緒，但因頭城鎮有兩席議員，民進黨只提名1人，就政黨席次來看，尚不至於影響選舉結果，但或許會牽動未來議長選舉的佈局。

(中時 )