一年車禍近百件 市議員鄭功進盼忠孝夜市試辦行人徒步區

2018年08月30日 21:07 中時 陳世宗

台中市南區知名忠孝夜市，申請成為合法攤販集中區，現正進入最後一哩路！市議員鄭功進指出，根據台中市警察局第三分局去年最新的統計資料顯示，光是台中路到國光路這段區間的忠孝路就發生高達98件車禍；經發局可參考台北市西門町、士林夜市、花蓮東大門夜市及高雄六合夜市的做法，試辦行人徒步區，讓民眾能安心的在夜市購物。

台中市議會30日召開第2屆第8次定期會財政經濟業務質詢，市議員鄭功進關心忠孝路觀光夜市規劃成立集中攤販區進度，並建議增設停車場、行人徒步區等周邊交通規劃，以提升營業秩序。

鄭功進表示，單單一個忠孝夜市在去年一整年的統計資料中，有報案紀錄的車禍，就有高達98件，換算下來等於平均不到四天就會發生一起車禍。因為目前的忠孝路屬於20米計畫道路，每天往來汽機車通行的車輛，至少都有破千台，因此常常會發生人車爭道的意外。

周邊還鄰近臺中國小、臺中家商、中興大學、興大附農等學區，每逢學校下課的時段，不少學童都會來此處用餐，針對交通安全的加強，顯然迫在眉睫。

鄭功進強調，其他縣市的知名夜市，都有相關行人徒步區的規劃設計，不論是台北的士林夜市、高雄的六合夜市、花蓮的東大門夜市等，也都行之有年。市府應先跟攤商妥善溝通協調，針對人、車壅擠的熱門時段，試辦行人徒步區，讓前來夜市觀光的遊客與周邊居民，能夠真正吃的開心，更玩得安心。

台中市政府經發局長呂曜志表示，忠孝路觀光夜市攤集區管委會籌備會日前已召開設置計畫書審查會議，並陸續根據委員建議修正計畫，目前已修正完成，今日再提送該局，市府將儘速輔導忠孝路夜市申請攤集區；針對忠孝夜市交通、停車場等規畫，市府將設置單一窗口，儘速協請交通局、警察局、教育局等相關單位共同研議。

(中時 )