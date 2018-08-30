商圈易主 市議員批行銷活動全是「煙火式」

2018年08月30日 21:15 中時 陳世宗

台中市各大知名商圈店面日前不斷傳出營運易主，招租乏人問津之情況，台中市議員張耀中30日說，市府經發局長年補助各大商圈推廣行銷輔導計畫，卻都淪為煙火式的行銷活動，大多是封街活動、演唱摸彩等，應有必要進行預算檢討，讓商圈轉換沒落的速度減緩。

張耀中說，補助商圈的各大輔導計畫雖行之有年，但經發局可以去看看，原本沒落商圈的人潮有回來嗎？四年前的商圈門面和榮景，現在還是一樣嗎？近3年來看，每1年給山海屯各大商圈的推廣行銷計畫大約都在2000萬元，3年1共6000萬元，但現實是台中市商圈還是沒太大的亮點改變，甚至讓市民找不到記憶點。

副市長張光瑤說，他不認同一招用到底用到老的商圈行銷方式，看來看去都是唱歌跳舞、摸彩等形式。經發局長呂曜志認為，商圈的輔導行銷計畫，大多是對有成立管理委員會的商圈為主，補助行銷算是一種價值保留，但是對象及方式他認為有必要做一個創新。

張耀中指出，這1年多來，不斷傳出知名的「美術館餐廳一條街」蕭條、「公益路商圈餐廳」南移，「逢甲商圈月租金」從7萬降到2、3萬還乏人問津，「一中商圈」則是被時下的娃娃機看起來暫時復甦，這些利空一再打擊未來市場投資和商家進駐的意願。

張耀中建議，每1年約2000萬元的商圈行銷金額，應該停辦，轉換成跨年度讓預算金額乘數成長的新計劃，現有1年是2000萬，4年就是8000萬，未來甚至可以成長到億元規模的基金等級；建議可仿造日本現在推行的「地方創生」概念新經濟，由市府經發局統籌規劃3年、5年計畫，同時結合民間力量去推動商圈再生。

(中時 )