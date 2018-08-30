周迅扮少女惹議 製片人：技術上已盡力

2018年08月30日 21:19 中時 洪秀瑛

周迅（右）和張鈞甯。（愛奇藝台灣站提供）

霍建華飾演皇上。（愛奇藝台灣站提供）

阿箬得勢驕縱。（愛奇藝台灣站提供）

皇后。（愛奇藝台灣站提供）

如懿被打入冷宮。（愛奇藝台灣站提供）

周迅演出的《如懿傳》剛開播時，因她扮少女造型引起議論，製片人黃瀾今在「新浪論壇」座談會上回應演員年紀太大的爭議，她表示：「我們在技術上已經盡力了，不可能要求演員永遠20歲，希望觀眾對年齡的要求不要太苛刻。」

她透露，周迅是連拍了6個月才補拍第1集的少女時期情節，「當時已經很累了，臉上有些腫是事實，這和我們的安排不合理也有關係」。對於劇情節奏被指比較慢，黃瀾坦言「節奏快和慢是非常個人的感受，和觀眾需求有關，我自己覺得處處都是戲。為什麽昨天（《如懿傳》）數據突然起來了，就是因為前面鋪排了。這是一個見仁見智的問題，每個故事都有著自己的節奏。」

該劇的禮儀指導張曉龍也替周迅鳴不平，大讚她的演技，「我們都會變老的，如要你細看周迅的演技的話，去看她的眼睛，你心裏會發毛，會起雞皮疙瘩。希望大家不能太苛刻」。

19、20集的一大亮點皇上為了大局，同意太后的決議，於是將如懿打進冷宮，進冷宮前，如懿與皇上的訣別戲，如懿的情感不斷堆疊：剛開始的不甘、接著陷入回憶的難過，然後是聽到皇帝難處後的包容，最後臨行前3個大禮，既是對皇帝的交代，也帶著一份與過去的告別，離去的身影堅定而獨立。

雖然如懿暫時退避，但後宮風波愈演愈烈，阿箬晉升為「慎嬪」，皇帝對她句句看似情話，卻暗含深意：「只要你不忘本心，沒有人會覺得你背主棄信。」嘉貴人身懷貴子被皇帝百般呵護、皇后為生病的二阿哥憂心不已，而情商不高慧貴妃竟也開始感受到環境的不妙，網友對她一直是又愛又恨。接下來如懿進入冷宮，依然面臨各種威脅。冷宮外的各方勢力各懷鬼胎，如懿在冷宮3年，足夠六宮重新洗牌。

(中時 )