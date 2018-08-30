網友PO照侮辱元首挨告！馮世寬轉念和解這樣說

2018年08月30日 21:26 中時 楊佳穎

前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬特別在九三軍人節前夕，說明提告網友到最後和解轉念的經過。(圖/軍聞社提供)

台北市一名郭姓男子去年8月在臉書社團發布合成照片，謠傳國軍花2000萬在軍中浴廁貼上總統蔡英文肖像照，更辱罵蔡英文及前國防部長馮世寬，遭國防部嚴正譴責並提告；檢方也依公然侮辱、加重誹謗等罪起訴郭男。不過，面對郭男數度道歉盼和解，馮世寬今也出面表示，已收到郭男的道歉信函及卡片，將以3項協議達成和解，並細談從堅持「告到底」到轉念的過程。

國防部律師謝佩芳指出，郭男在去年8月16日於臉書社團中留言，其中充斥非常多污辱國家元首及部長的言語，明確涉及加重誹謗、公然侮辱等罪，經一整天蒐整資料，循線推敲確定郭男身份後，立即具狀向台北地檢署提起告訴；而郭男第一時間認錯道歉，盼國防部給予機會，但當時馮世寬堅持「我絕不妥協，要告到底」，因此回覆無法接受和解。

謝佩芳進一步說，面對郭男持續道歉並誠心想和解，在馮世寬卸任部長、轉任國防院董事長後，自己再度前往請示，主張若被告服刑，出來後只會更恨，對社會也不會有任何正面意義，建議換個想法，讓郭男公開道歉，並接受媒體採訪成宣導案例，反而比較有警示、教育效果及正面意義。

謝佩芳表示，馮世寬最終接受建議，讓郭男除了公開道歉、接受媒體訪問外，並定期捐款做公益，雙方以此3項協議達成和解，法院也給予附條件緩刑。

馮世寬則拿出郭男的道歉信及卡片緩緩表示，收到這些東西，並不認為自己是勝利者，而過去好幾次在立法院與立委發生衝突，除了個人事情被批評不回覆外，一旦講到國軍不好或捏造事實，自己一定馬上當場回覆；而此案接受律師建議，應教化當事人，讓社會上有一位知錯的人，為社會貢獻另外一份力量。

馮世寬接著回憶，自己在民國70年就讀空軍指參學院時，從圖書館借了犯罪心理學書籍，其中提到要瞭解一名犯罪者，需看其成長環境、犯案當時心理狀態、追究家庭生活背景，以及在外界、學校及社會上，接觸哪些人會帶給犯罪者影響。

馮世寬也直言，把照片貼在廁所小便斗上方「不像話」，一個人應該不會低級到這種地步才對，令人驚訝，因此覺得這件事情絕不能原諒。「對於元首的尊敬，難道就是威權嗎？忤逆又是民主嗎？都不是」他表示，如今願意改變想法，就是認為這個社會需要教化，有一個什麼樣的社會，就會有什麼樣的國家，國家要強盛一定要有好的社會及環境。

(中時 )