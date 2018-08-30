陸弈靜為桂綸鎂展中年情慾 謝盈萱打桌球被嫌「肢障」

2018年08月30日 21:31 中時 徐桐炘

《小死亡》陸弈靜尋找解放情慾出口。（雄影提供）

《鋼琴課》傅孟柏飾演憂鬱鋼琴家，趙文瑄「太像機器人」。（雄影提供）

2018「高雄拍」短片計畫獻上金馬影后桂綸鎂首以監製身分面世的《小死亡》，她邀請《德布西森林》培養出共患難母女情誼的影后陸弈靜。陸弈靜挑戰情慾演出，飾演被生活壓抑到喘不過氣來的清潔婦，因為在平凡的生命中撞見一次次的「意外」，燃起沉悶陰鬱的中年奇異的出口。

新銳導演莊翔安的奇幻新作《媽媽桌球》，由王琄和謝盈萱主演，兩人拍片前對桌球不在行，都為展開魔鬼特訓，莊翔安直說演技出神入化的謝盈萱，雖然肢體障礙最嚴重，但她卻最認真，在拍攝《誰先愛上他的》的休息時間，加碼要求參加桌球的訓練課程，從完全不會桌球到有模有樣。

該片以台灣少見「吸血鬼題材」詮釋中年母親面對空巢期的異樣寂寞，血腥異色又幽默的魔幻節奏，炫目華麗且深具詩意儀式的電影美學，奏出一場華麗嗟嘆的人生詠嘆調。王琄在片中飾演因百無聊賴生活而加入同學謝盈萱所經營「媽媽桌球社」，因「意外死亡」成為千年不死吸血鬼。

另外還有《四十四隻石獅子》、《鋼琴課》、《情色小說》、《阿嬤的放屁車》、《雁雁》，不只導演、監製大有來頭，八部短片更網羅了傅孟柏、趙文瑄、謝盈萱、張翰、陸弈靜、王琄、饒星星、鄭有傑、莊益增、黃采儀、李雪、詹宛儒、陳妤等分別在電影、電視、劇場演出的優秀演員。

高雄電影節將於10/19(五)至11/4(日)於高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館登場。影迷引頸期盼的「電音現場：Things to Come科幻電影音樂會」，9/3(一)中午12點30分於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)與全台7-11 ibon全面熱賣中。

(中時 )