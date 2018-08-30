禍延子孫!美國二戰後在墨西哥灣傾倒大量炸彈毒氣彈

美國在二戰後為快速清理剩餘彈藥，直接往海裡丟。(圖/網路)

友善列印
中時電子報

美國在二戰結束後，為了清沒用完的彈藥，竟然直接丟進海裡，包括數百萬磅未爆炸的炸彈，以及化學武器芥氣彈，而且當年沒有標記位置，美軍也不知道這些炸彈分布在海底的哪個區域。很多人擔心，要是捕魚與探油，都有可能觸碰到這些炸彈。

大眾機械(popular mechanics)報導，德州A＆M大學(Texas A&M University)的海洋學家威廉．布萊恩(William Bryant)和尼爾．史羅威(Neil Slowey)表示，美軍向大海傾倒彈藥是從1946年開始，地點在墨西哥灣沿線等16個州的海岸，總共大約傾倒有31,000,000磅(13950公噸)，直到1970年才停止。

這些彈藥的種類很多，包括250磅、500磅和1000磅的空投炸彈，以及砲彈、地雷，還有一些是從德國奪取的武器，還包括有芥氣彈。芥氣是第一次世界大戰期間被發明的化學武器，它有著強烈腐蝕性而惡名昭彰。

包括軍方在內，沒有人真的知道這麼龐大的炸彈都丟在那裡，或者它們位於何處。海洋學家認為，一些炸彈可能位於石油鑽探標記區域，這使人們擔心這些炸彈有可能對在墨西哥灣工作的石油工人造成危險，估計當地的鑽油工有3萬名。此外漁網也可能撈到這些炸彈，沒人知道後果是如何。

布萊恩教授說：「沒人知道這些炸彈現在的情況，他們是失效了?還是持續鏽蝕中?如果某些化學製劑洩漏了，會造成什麼影響?那就是一個真正的問題。如果其中許些還會爆炸，就更麻煩了。」

(中時電子報)

文章來源：The Gulf of Mexico is Full of Unexploded Bombs and Mustard Gas

終於! 美國空軍9月決定下世代教…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。