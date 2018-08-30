禍延子孫!美國二戰後在墨西哥灣傾倒大量炸彈毒氣彈

2018年08月30日 21:37 中時電子報 江飛宇

美國在二戰結束後，為了清沒用完的彈藥，竟然直接丟進海裡，包括數百萬磅未爆炸的炸彈，以及化學武器芥氣彈，而且當年沒有標記位置，美軍也不知道這些炸彈分布在海底的哪個區域。很多人擔心，要是捕魚與探油，都有可能觸碰到這些炸彈。

大眾機械(popular mechanics)報導，德州A＆M大學(Texas A&M University)的海洋學家威廉．布萊恩(William Bryant)和尼爾．史羅威(Neil Slowey)表示，美軍向大海傾倒彈藥是從1946年開始，地點在墨西哥灣沿線等16個州的海岸，總共大約傾倒有31,000,000磅(13950公噸)，直到1970年才停止。

這些彈藥的種類很多，包括250磅、500磅和1000磅的空投炸彈，以及砲彈、地雷，還有一些是從德國奪取的武器，還包括有芥氣彈。芥氣是第一次世界大戰期間被發明的化學武器，它有著強烈腐蝕性而惡名昭彰。

包括軍方在內，沒有人真的知道這麼龐大的炸彈都丟在那裡，或者它們位於何處。海洋學家認為，一些炸彈可能位於石油鑽探標記區域，這使人們擔心這些炸彈有可能對在墨西哥灣工作的石油工人造成危險，估計當地的鑽油工有3萬名。此外漁網也可能撈到這些炸彈，沒人知道後果是如何。

布萊恩教授說：「沒人知道這些炸彈現在的情況，他們是失效了?還是持續鏽蝕中?如果某些化學製劑洩漏了，會造成什麼影響?那就是一個真正的問題。如果其中許些還會爆炸，就更麻煩了。」

(中時電子報)