亞運》帕克訂出搶銅目標 劉錚：希望南韓全本土

2018年08月30日 21:43 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

無奈在雅加達-巨港亞運準決賽輸給中國大陸隊23分之多的中華男籃，外籍教頭帕克賽後隨即訂出爭銅計畫，「南韓的身材與天份都很好，但我們只要做好防守，仍有機會突破這個挑戰！」一旁的劉錚笑著說：「希望南韓只用全本土。」

劉錚當然百分之百是在開玩笑的，因為中華隊曾在今年瓊斯盃壓軸大戰擊敗過南韓，只是當時南韓歸化洋將拉特里夫只打1節就退場休息，擺明並未拿出真正實力應戰，如今來到爭搶銅牌的關鍵時刻，拉特里夫當然會都留在場上。

至於為何輸給中國大陸這麼多分？帕克表示，「中國是世界級強隊，反觀我們整場比賽沒法把空檔球投進，防守也沒做好，我想總會出現這種表現低迷的球賽，接下來我們還有銅牌戰，屆時只要做好該做的，我對奪銅仍有信心。」

劉錚第3節的1次切入上籃，卻遭中國隊中鋒周琦狠狠賞了麻辣鍋，他當場跟場邊觀眾比出「真的好高」的手勢，似乎相當無奈沒法突破周琦的封阻，「其實還好啦，我在CBA就有跟周琦對上，只是感覺他真的很高而已。」

「我說要南韓只用全本土，當然不可能發生的，畢竟對方也想要爭搶銅牌，反正屆時碰上南韓的老外，我們就努力去限制他的攻守破壞力，」劉錚說，「起碼南韓沒有210幾公分的長人了吧！」南韓全隊最高的是拉特里夫的200公分。

(中時電子報)