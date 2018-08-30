亞運》帕克訂出搶銅目標 劉錚：希望南韓全本土

劉錚是中華男籃在本屆亞運表現最穩定的球員。(報系資料照)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

無奈在雅加達-巨港亞運準決賽輸給中國大陸隊23分之多的中華男籃，外籍教頭帕克賽後隨即訂出爭銅計畫，「南韓的身材與天份都很好，但我們只要做好防守，仍有機會突破這個挑戰！」一旁的劉錚笑著說：「希望南韓只用全本土。」

劉錚當然百分之百是在開玩笑的，因為中華隊曾在今年瓊斯盃壓軸大戰擊敗過南韓，只是當時南韓歸化洋將拉特里夫只打1節就退場休息，擺明並未拿出真正實力應戰，如今來到爭搶銅牌的關鍵時刻，拉特里夫當然會都留在場上。

至於為何輸給中國大陸這麼多分？帕克表示，「中國是世界級強隊，反觀我們整場比賽沒法把空檔球投進，防守也沒做好，我想總會出現這種表現低迷的球賽，接下來我們還有銅牌戰，屆時只要做好該做的，我對奪銅仍有信心。」

劉錚第3節的1次切入上籃，卻遭中國隊中鋒周琦狠狠賞了麻辣鍋，他當場跟場邊觀眾比出「真的好高」的手勢，似乎相當無奈沒法突破周琦的封阻，「其實還好啦，我在CBA就有跟周琦對上，只是感覺他真的很高而已。」

「我說要南韓只用全本土，當然不可能發生的，畢竟對方也想要爭搶銅牌，反正屆時碰上南韓的老外，我們就努力去限制他的攻守破壞力，」劉錚說，「起碼南韓沒有210幾公分的長人了吧！」南韓全隊最高的是拉特里夫的200公分。

(中時電子報)

亞運》男子400接力第四名作收 總…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。