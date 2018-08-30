華航機上雜誌《Dynasty》9月號-你是放閃背包客嗎？

2018年08月30日 21:56 工商 張佩芬

你是放閃背包客嗎？背包客大家都聽過，但「放閃背包客」就讓人黑人問號了，想知道自己是不是「放閃背包客」嗎？現在就翻開華航《Dynasty》最新9月號吧！

「放閃背包客」(Flashpacker)跟背包客一樣愛自由、擁有獨立的旅行基因，但預算較充裕、旅行更具風格、3C產品不離身，甚至會與家人同遊。打卡點可能是高山祕境、米其林星星收集之旅、奢華住宿體驗，獨特性滿點。

翻開華航本期《Dynasty》，將帶你從世界祕境邁開放閃之旅，走訪深山的加榜梯田，一探貴州苗族開墾的人間仙境；拜訪地中海最後天堂的姆列特島，感受荷馬史詩中的放閃仙境；登上生態獨立的塔斯馬尼亞島，在不受塵世紛擾的美景中放鬆身心；跟著電影《以你的名字呼喚我》，探訪義大利小鎮明媚風情；還可搭乘湄公河上的流船，優雅慢活地順河漂流。從山之巔、島之緣、森之靜、河之潮，探索世界蘊藏的無限自然美景。

本期也邀請創作大師蕭青陽跟讀者分享他的壯遊地圖。蕭青陽曾四次入圍葛萊美最佳唱片包裝設計獎，從首次入圍出席葛萊美獎才開啟他人生的第一次旅行，也開創了他「走出去」的熾熱冒險心與膽識。因此他鼓勵每位讀者，「出發的人才能有下一個夢想」。如果還不過癮，就去地球上最不像地球的地方吧，滿足「放閃背包客」無與倫比的冒險與好奇心。

本期精選了四處地球奇景，昆明石林、冰島奇境、馬丘比丘、火星沙漠研究站，讓人彷彿離開了地球表面，還能閱讀兩億年前的地球日記。或者，在IG上標註「#世界最佳餐廳Noma2.0重磅回歸」「#嘗一口蟋蟀麵包」「#電音派對我來了」這些不能錯過的華航《Dynasty》最新9月號精彩內容，這樣打卡，放閃背包客非你莫屬。

(工商 )