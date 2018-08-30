賴清德民調首度落後朱立倫 鄉民6個字形容

行政院長賴清德。（圖／本報系資料照片，顏謙隆攝）

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中時電子報

據最新民調，賴清德信任度以41.6%落後於朱立倫的43.2%，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，無論對賴清德本人或是對民進黨而言，無疑都是重大警訊。PTT鄉民則指出，「幹話王不意外」！

根據《美麗島電子報》8月分最新國政民調，賴清德的民調出現三警訊：48.0％的民眾不滿意賴清德的施政表現，創下就任閣揆近1年來的新高；民眾對賴清德的信任度為41.6％，不信任度則是43.5％，首度出現死亡交叉；且賴清德信任度居然以41.6%落後於朱立倫的43.2%。

前民進黨立法委員林濁水認為，假使這趨勢不力圖逆轉，甚至還進一步惡化，2020總統選舉不管民進黨推出仼何人參選，綠完全邊緣化，落到第三的危機恐怕難免。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，政壇有聲音認為賴清德有可能參選2020總統，因此，賴清德信任度首度落後國民黨朱立倫，無論對賴清德本人或是對民進黨而言，無疑都是重大警訊。

甚至，有媒體引述總統府幕僚說法，因為賴清德「上帝說」發言不當，才讓蔡英文決定南下勘災。吳子嘉指出，如果屬實，放話幕僚就必須給予譴責，因為在這種節骨眼，卻還在想著利用媒體搞內鬥。

對此現象，PTT鄉民認為，7.77急了嗎？下個月應該更慘！「幹話王不意外」！

(中時電子報)

文章來源：PTT

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