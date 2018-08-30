樂園、飯店都祭超殺優惠！軍教族9月超划算玩樂攻略

2018年08月30日 21:57 中時 何書青

六福村在9月3日軍人節當天，再針對國軍弟兄獻上特殊好康。（六福村提供）

麗寶樂園在9月推出軍教玩探索樂園或馬拉灣，門票200元有找的超值優惠，圖為馬拉灣的漂漂河。（麗寶樂園提供）

九月是軍教月，許多飯店及樂園紛紛祭出專屬優惠，慰勞平日保家衛國的軍人和辛勞教育學子們的教師們。六福村主題遊樂園從9月1日起至9月30日，軍教人員憑身份識別證，不分平假日皆能以199元（原價999元）的超優惠票價暢玩，同行親友也能以599元開心同樂。

而在六福水樂園營運的9月1日至9月16日期間，還能以100元的優惠加價升級成水陸聯票，等於以299元價格購得原價1299元的票券，現省1000元，可以在水陸2種樂園裡盡情玩樂。

9月3日軍人節當天，六福村主題樂園還針對國軍弟兄獻上特殊好康，只要是陸海空現役軍人，在軍人節當天穿上帥氣軍服及配戴軍人證件，園方就招待免費入園遊玩，還可以100元的優惠加購價同時暢遊水樂園。除了教師和國軍弟兄，9月也鎖定「高屏」的朋友，凡設籍於高雄市、屏東縣的民眾，9月周末假日、國定假日都可享有票價590元的優惠。園方表示，南臺灣近期為水患所苦，盼高屏的民眾能在整頓家園後能好好放鬆心情。

福容大飯店、麗寶樂園也聯手向軍人、老師表敬意，全台各館住宿都祭出不同的超值優惠，其中墾丁店下殺最大，11月1日至12月28日間，持證平日入住墾丁店住房最低可打38折。而餐飲、泡湯也有好康，持證至福容全連鎖飯店皆享餐飲85折+10%，每桌還將免費招待1份特選小菜；若到淡水漁人碼頭店、福隆店、桃園店、台北一館、桃園機場捷運A8店泡湯，大浴場2人同行1人免費，每人還可獲贈1杯季節飲品。

台中麗寶樂園也有購票優惠，現任軍人或教師本人若持有效證件至樂園購票，海陸雙園擇1，可享優惠門票199元（原價750元） ，搭天空之夢摩天輪也可享150元的優惠價，且優惠不分平假日，中秋3天連假也皆可使用，而陪同的親友玩樂園、搭摩天輪也有近6折優惠。

此外，台北王朝大酒店在9月28日至9月30日期間也各餐廳向教師們祭出餐飲優惠；其中，到飯店內人氣自助餐廳SUNNY BUFFET用餐享5折優惠堪稱最划算。

(中時 )