桃園》亞洲電台主持人謝美英 參選為改變政治氛圍

亞洲電台主持人謝美英

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30日到桃園市選委會完成登記手續。（甘嘉雯攝）
亞洲電台主持人謝美英

亞洲電台主持人謝美英30日率領團隊到選委會，登記參選第二屆桃園市議員。謝美英一如往常，先進錄音室製作現場節目，結束播報之後，直驅選委會登記參選。

謝美英FB粉絲頁「美英online」也全程直播謝美英抵達選委會的畫面，團隊成員手拿「市民麥克風」舉牌，高喊「市民麥克風─謝美英，凍蒜！」，謝美英並與其他無黨籍參選人一起喊口號，互相加油。

謝美英同時在臉書直播參選政見:

檢視推動長照，提供安全安養環境。

打造專業劇場，扶植在地藝術團體。

打擊非法販毒，維護青年學子健康。

免費營養午餐，照顧中小學生飲食。

廣設公家托育，減輕家長經濟壓力。

交通便捷城市，機捷降價健全路網。

解決交通混亂，增設公私有停車場。

打造宜居城市，促市府調降地價稅。

改造中壢市容，根絕骯髒凌亂街道。

拒絕爆料問政，還給中壢清新空氣。

謝美英登記結束步出選委會，團隊以熱舞迎接、造勢，一掃緊張氣氛，許多進出選委會的參選人，也被謝美英團隊的青春活力感染，駐足觀賞。謝美英說，選舉不一定要劍拔弩張、製造對立，我們的社會被政黨政治弄得太分裂了，參選是為了改變政治氛圍，希望還有能力付出的中生代不要缺席。

謝美英表示，許多熱情支持者擔心她起步晚、無黨沒有奧援，但她信心滿滿，相信平日勤走、認真，選民一定看得到，這場選戰在參選登記後正式起跑，希望支持者幫忙集氣、拉票，讓做事的人進議會，為桃園一起努力。

(中時 )

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