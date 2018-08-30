岱陵科技玩扭蛋做公益 捐50萬元給北台南家扶中心

2018年08月30日 22:29 中時 李其樺

岱陵科技藉由扭蛋社慶活動募款50餘萬元，由董事長蔡國龍（右三穿白衣者）頒發給北台南家扶中心。（李其樺翻攝）

岱稜科技股份有限公司歡慶成立28周年，日前結合麻豆在地商家共同「攜手同心，扭轉好運」廠慶活動，準備1500台扭蛋機邀請員工同樂，活動共募得50萬餘元，30日上午由董事長蔡國龍捐贈給北台南家扶中心，幫助弱勢家庭孩童就學。

蔡國龍表示，岱陵科技成立以來即發揮惜福、造福之精神，帶領集團員工默默参與各項公益活動，奉獻社會不遺餘力，自2014年響應北台南家扶推動的無窮世岱抗貧助學列車，獲得員工熱列響應，5年來累計捐助金額高達211萬元，協助逾1300位兒少就學。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前北台南家扶中心扶助的弱勢家庭計1019戶1715名學童，多數孩童都來自單親或失親家庭，部份家長則因患有重病、或因學歷不高，或因需要照顧家人等因素，導致長期失業或只能擔任臨時工，家庭經濟很難提供孩子接受完整教育。

莊淑惠表示，感謝岱陵科技公司捐款善舉，盼藉此拋磚引玉，喚起社會大眾正視弱勢家庭受教議題；家扶長期推動「無窮世岱」抗貧計畫，期盼透過「生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助以及自立脫貧」等5大服務方案，幫助弱勢孩子能突破「貧」頸，找回自信和勇敢追夢。

(中時 )