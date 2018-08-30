桃市盤點設備開設水災三級應變中心 因應午後豪雨

水務局巡檢各地情況

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中時
防止淹水。（甘嘉雯翻攝）
水務局巡檢各地情況

桃園市30日午後豪雨，市府水務局於下午4時20分開設水災三級應變中心，豪雨EMIC通報災情35件，計有中壢區29件、八德區1件、蘆竹區3件、平鎮區1件。因短延時強降雨，以致排水不盤點水情開設3G應變中心及，造成本市部分地區積淹水，截至晚間19點15分，各積淹水案件皆已消退，水務局於當日下午8時整解除水災三級應變中心開設。

水務局表示，查詢氣象局及本局雨量測站資料，統計本市雨量站最大時雨量，其中中壢區達85毫米/每小時、平鎮區62毫米/每小時、大園區53毫米/每小時，皆已超過側溝設計標準，而造成局部路段淹水。

除大園區中正東路一段840巷國道2號地下道涵洞積淹85公分外，其他地區淹水深度未超過30公分，所幸積淹水情況皆於雨停後1小時陸續消退，並未造成重大災害。針對本次淹水地點，水務局表示會納入易淹水平台會議追蹤列管。

水務局表示，因應最近午後強降雨情形，水務局密切注意水情資訊並已做好應變小組之任務準備隨時啟動，已完成14A埤塘滯洪池3台12英吋抽水機、八德區忠義街巷內1台12英吋抽水機、桃園區樹仁三街與延平路交叉路口1台6英吋抽水機、樹仁三街與桃鶯路交叉路口內1台12英吋抽水機預布，完成水門啟閉作業及利用「桃園市水情資訊系統」進行河川區排水位即時監測。

水務局巡檢後發現側溝溝蓋上有塑膠布、報紙、樹葉、盆栽佔用甚至溝孔封死的情形，不僅防礙清溝亦影響排水功能，此外路側洩水孔常有堵塞情形。水務局呼籲市民能主動發現清理，就可降低發生積淹水情形。

(中時 )

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