五色粉粿全手工 搭配黑糖冰消暑聖品

2018年08月30日 22:19 中時 葉書宏

72歲老闆黃顯榮2005年時與妻子一起在新北市永和區創立「福滿溢黑砂糖剉冰創始店」，他自行研發五色粉粿。（葉書宏攝）

72歲老闆黃顯榮本從事皮革生意，2000年時受產業外移、大環境影響，萌生轉行念頭，2005年時與妻子一起在新北市永和區創立「福滿溢黑砂糖剉冰創始店」，他自行研發五色粉粿，強調天天現做，粉粿Q彈有嚼勁，搭配黑糖沙冰，是夏季消暑聖品。

黃顯榮在彰化縣出生，從小北上求學、打拼，本從事皮革生意，2000年卻因為產業外移，不少訂單轉移大陸，他開始與妻子萌生轉行念頭，他認為冰品生意可以長長久久，特地南下向師傅拜師學藝，再加上自己的研發巧思，創造出五色粉粿。

黃顯榮利用抹茶、紅麴、山梔、杏仁、黑糖創造出綠色、紅色、黃色、白色、黑色等五色粉粿。黃顯榮說，傳統粉粿是用山梔製成，他改用其他食材，讓粉粿不僅好吃，又增添視覺感受，粉粿天天手工現做，用蒸的方式蒸熟，增添粉粿口感及嚼勁。

黃顯榮強調，除了粉粿外，黑糖也相當講究，採用黑砂糖熬煮8小時而成，充滿濃濃古早味。另外，黃顯榮為基督徒，店名福滿溢就來自於《聖經》「在我敵人面前，你為我擺設筵席；你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。」

值得一提，「福滿溢黑砂糖剉冰創始店」也受到不少藝人喜愛，藝人吳淡如、蔡詩萍等都是座上賓，更有日本電視台特地來台報導。黃顯榮說，因為朋友介紹，藝人郝劭文考上大學時，也曾在店內打工。

陳姓消費者說，五色粉粿冰好吃又消暑，可單獨吃粉粿，或是粉粿配砂糖冰一起吃，不僅味覺感受好，視覺也獲得滿足。

店名：福滿溢黑砂糖剉冰創始店

地址：新北市永和區安樂路240-1號

電話：02-2927-7958

營業時間：夏季中午12時至下午11時、冬季下午3時至下午11時

售價：五色粉粿1盒45元、五色粉粿冰55元

(中時 )