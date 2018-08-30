中和地政「地籍清理土地權利價金保管款領取案件便利包」登場

2018年08月30日 22:44 中時 葉書宏

新北市自今（107）年度6月1日起，為簡化民眾申辦地籍清理土地權利價金申領案作業程序，免除民眾往返奔波之苦，並減少公文往返時間，民眾得於全市任一地政事務所申領地籍清理土地價金，經地所審查無誤後陳報地政局發價。

中和地政事務所現為提升為民服務效率，特製作「地籍清理土地權利價金保管款領取案件便利包」，歡迎有需要的民眾多加利用。

中和地政事務所表示，該所業於官方網站常用表格區放置地籍清理土地權利價金相關申請表單及範例供民眾參閱，現為便利民眾更容易瞭解申辦流程以利用此便民措施，除彙整相關申請表單、需附之文件及書寫範例外，並加入申請流程說明表製成便利包，置放於該所服務中心及官方網站「各項便利包」專區中。

另申請流程說明表中亦有該所自製「地政零距離-地籍清理有辦有保庇」之辦理地籍清理登記教學影片QR code，影片中介紹地籍清理案件申辦流程，及如何進一步申請辦理案件、調閱相關文書資料佐證，提供給有需要之民眾參閱，兼顧各式族群之使用需求。

中和地所進一步指出，此一便民措施由管轄地所辦理收件、審查、補正（含開立補正通知及補正文件之審理）作業，經審查無誤，即陳報地政局辦理後續發價事宜。有別以往由地政局辦理補正作業，優化由管轄地所直接辦理該作業，期藉流程簡化，以提升為民服務品質，歡迎有需求的民眾多加使用。

(中時 )