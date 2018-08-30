搶救新南向業績？ 傳張景森將開放越南、印尼免簽

2018年08月30日 22:42 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前泰簽擬調漲4成遭到大量反彈，因此泰簽目前只好宣布暫緩漲價，主要是泰國來台不需要簽證，但台人前往泰國觀光需要簽證費，已是不平等對待，依但又漲價民眾難免心有不平，蔡政府力推新南向政策以來，已先後開放泰國、菲律賓等東南亞國家試行免簽政策，如今有知情人士指出，「張景森為搶救新南向政績，將開放越南與印尼免簽，但此舉恐釀國安危機，引發內部反彈」。

根據蘋果日報報導，知情人士透漏，主掌新南向事務的政委張景森，經常開會不發公文，跳過正常應有程序「說開就開」等於是不留下紀錄，在背後當「影武者」，影響政策立場，另外知情人士更透漏，明天將在明天與外交部、內政部、移民署召開閉門會議，且會議將由張景森幕僚，直接打給外交部長辦公室與內政部長辦公室交辦，要求外交部領務局官員、內政部長與移民署等人出席會議。

據了解，今年6月11日跨部會議已決議，不開放試行免簽給印尼與越南，相關部會事前評估都會指出若開放給這兩國免簽，包括非法打工、恐怖份子等問題，恐會造成國家安全問題。

知情人士坦言，外交部評估報告持反對意見、內政部長徐國勇也曾返段，移民署基層更因人力不足而反彈連連，但張景森不死心，持續對外交部、內政部與移民署施壓，更希望可以透過明天的閉門會議，達到開放這兩國免簽，讓年底來台遊客人數破千萬達標。

(中時電子報)