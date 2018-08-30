獨／龍劭華22歲愛女 清新甜美模樣曝光

2018年08月30日 23:04 中時 洪秀瑛

兄妹感情很好。（龍劭華提供）

陳思璇是社會新鮮人。（龍劭華提供）

龍劭華、嚴藝文、陳怡蓉飾演一家人。（青睞影視提供）

龍劭華在電視劇《雙城故事》和飾演他老婆的嚴藝文、女兒陳怡蓉都是第2次合作，劇中從衝突到和解的親情故事感人。他戲裡對女兒十分呵護，視她如家裡珍藏品，還會對女兒男友下馬威：「如果你是父親的角色的話，你會怎樣？因為我女兒喜歡你，所以我也得要跟著喜歡你。」

生活中，他有1兒1女，坦言過去因忙拍戲，一對兒女都交給老婆照顧，每次回家，兒女只對他「嗨」一聲就結束，親子關係疏遠。多年前他上于美人節目談親子，于美人事後很有心的買了一套關於親子關係的錄音帶送他，他之後便決定休息1年不接戲，帶兒女出國玩，他認為家人之間一定要有肌膚之親，他這次也把這樣的生活習慣套用在戲裡。

龍劭華的25歲兒子陳威佐曾拍過偶像劇《High 5制霸青春》，當時父子同台演出。龍劭華說，兒子和他一起拍戲，可能壓力太大，後來幫兒子推薦給其他劇組，兒子讓他碰了軟釘子，現在想往電腦工程師發展。他平時對女兒有求必應，女兒凶他吸菸對身體不好，他會乖乖聽話，女兒當初到台中念大學，他因為捨不得，差點淚崩，在家是個完全沒霸氣的爸爸。

他說老婆在女兒交友方面管教嚴格，他自己對女兒交友不會限制太多，唯一要求是「交友要看清楚，也一定要帶回來讓爸媽鑑定」。他22歲的女兒，名字巧合和模特兒陳思璇撞名，陳思璇今年大學剛畢業，念的是藝術傳播，170公分亭亭玉立，外型清新甜美。

龍劭華為愛唱歌的女兒已開始鋪路，準備帶著她往演藝圈發展，也鼓勵她先拍戲，對女兒的男友也像戲裡嚴厲？他笑說不會，「他們會怕我，但我都把他們當朋友」。

電視劇《雙城故事》9月1日將於公視、民視、八大接力播出、myVideo視頻獨家跟播。Netflix將於9月1日起，同步於全球超過190個國家陸續上線。

(中時 )