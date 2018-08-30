花蓮》不接受干涉台灣內政行徑 花蓮縣長傅崐萁拒去美國

友善列印
中時
范振和

花蓮縣長傅崐萁原計畫前往美國與加州天普市締結姊妹市，並應邀於全美台灣同鄉聯誼會總會第41屆年會大會演講，但在赴美前3天，遭美國在台協會（AIT）要求補交10年前作廢的護照，以及20年來所有官司資料翻譯文件，百般刁難，他嚴正抗議這不僅是美國侵犯台灣內政，更是民進黨聯合美方打壓，因此拒絕赴美！

傅崐萁30日晚間怒不可遏地說，全美台灣同鄉聯誼會過去僅邀請總統參選人參與年會演講，今年3月卻盛情邀請他出席，7月間經過考慮後決定參加，卻遭AIT諸多刁難，他拒絕申請，不料AIT不還他護照，還要外交部發文才要還照，據相關人士透露，AIT這些舉動是上級所交辦，試問這不是民進黨聯合美國打壓的明證，又是什麼？

傅崐萁曾多次造訪美國，包括華盛頓、紐約、夏威夷、洛杉磯、舊金山等地，2005年擔任立法院國防委員會召集委員時，也曾代表台灣赴美談判軍購案，每次備受禮遇，唯獨此次遭如此惡劣對待，美國自詡是全世界最民主的國家，怎可如此對待台灣民選首長？究竟誰在幕後指使？昭然若揭！

傅崐萁強調，2005年他代表立法院黨團到美國五角大廈，討論民進黨政府天文數字的對美3項軍購6108億元採購案，加上後續維修延壽共2兆新台幣的民脂民膏，他認為此舉將造成國家財政黑洞，兩岸軍備競爭，吸乾台灣人民血汗錢，當時堅決反對，是否因而成為民進黨與美國的黑名單，不得而知。

(中時 )

新北》議員登記好熱鬧 雷神索爾… 出遊庫克群島 前國民黨發言人楊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。