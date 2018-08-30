花蓮》不接受干涉台灣內政行徑 花蓮縣長傅崐萁拒去美國

2018年08月30日 23:38 中時 范振和

花蓮縣長傅崐萁原計畫前往美國與加州天普市締結姊妹市，並應邀於全美台灣同鄉聯誼會總會第41屆年會大會演講，但在赴美前3天，遭美國在台協會（AIT）要求補交10年前作廢的護照，以及20年來所有官司資料翻譯文件，百般刁難，他嚴正抗議這不僅是美國侵犯台灣內政，更是民進黨聯合美方打壓，因此拒絕赴美！

傅崐萁30日晚間怒不可遏地說，全美台灣同鄉聯誼會過去僅邀請總統參選人參與年會演講，今年3月卻盛情邀請他出席，7月間經過考慮後決定參加，卻遭AIT諸多刁難，他拒絕申請，不料AIT不還他護照，還要外交部發文才要還照，據相關人士透露，AIT這些舉動是上級所交辦，試問這不是民進黨聯合美國打壓的明證，又是什麼？

傅崐萁曾多次造訪美國，包括華盛頓、紐約、夏威夷、洛杉磯、舊金山等地，2005年擔任立法院國防委員會召集委員時，也曾代表台灣赴美談判軍購案，每次備受禮遇，唯獨此次遭如此惡劣對待，美國自詡是全世界最民主的國家，怎可如此對待台灣民選首長？究竟誰在幕後指使？昭然若揭！

傅崐萁強調，2005年他代表立法院黨團到美國五角大廈，討論民進黨政府天文數字的對美3項軍購6108億元採購案，加上後續維修延壽共2兆新台幣的民脂民膏，他認為此舉將造成國家財政黑洞，兩岸軍備競爭，吸乾台灣人民血汗錢，當時堅決反對，是否因而成為民進黨與美國的黑名單，不得而知。

(中時 )