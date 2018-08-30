出遊庫克群島 前國民黨發言人楊偉中為救溺水女兒溺斃

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中。（圖／本報系資料照片，劉宗龍攝）

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楊偉中臉書貼有搭機前往庫克島的照片。（圖／取自楊偉中臉書）
楊偉中臉書貼著前往庫克島旅遊的照片，並留言：「在庫克群島，讀庫克船長，剛剛好。」。（圖／取自楊偉中臉書）

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中於出遊庫克群島驚傳溺斃！據悉，楊偉中是與家人前往當地旅遊，為救泛舟不慎溺水的女兒，不幸喪生。女兒平安，目前與母親陳以真帶著爸爸楊偉中的遺體搭機前往庫克群島首府。

據《風傳媒》報導，當地時間今日下午5時左右（台灣時間上午11時）發生不幸意外，楊偉中為救泛舟溺水的女兒，本身反而溺斃。楊偉中的太太陳以真目前帶著女兒以及楊偉中遺體搭機前往庫克群島首府拉羅湯加，待處理善後一段落，再前往紐西蘭轉機返台。

外交部證實此一消息，並表示經駐紐西蘭代表處與家屬連繫後，細節如下：

1.楊偉中於當地時間17:00左右（臺灣時間本日上午11時），為救泛舟不慎溺水的女兒而往生。

2.太太陳以真目前帶著女兒（偕大體）搭機前往拉羅湯加（庫克群島首府），預計在該地停留，尚未確定何時回紐西蘭。

3.目前庫克群島警方已完成初步筆錄，家屬希望駐處協助送死者回臺。

4.駐紐西蘭陳大使已於第一時間聯絡駐奧克蘭辦事處同仁密切注意。

庫克群島（英語：Cook Islands）是一個位在南太平洋上，介於法屬玻里尼西亞與斐濟之間，由15個島嶼組成的群島，與紐西蘭之間存在自由聯合關係的聯繫國，也是大英國協王國當中紐西蘭王國的構成部份。整個群島原則上分為南北兩個集團。其中，南集團佔有全國240平方公里的國土中，約90%的面積，包括首都阿瓦魯阿所在的最大島拉羅東加島（Rarotonga Is.）在內的九個島嶼都屬於此集團，大部分都是火山活動造成的島嶼，土壤肥沃、熱帶植被滿布。至於北集團則大都是距離海平面沒多高、由珊瑚礁構成的低矮環礁，島上植被零星，通常中央會有大型的潟湖。

(中時電子報)

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