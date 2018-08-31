律師說法》人夫與女子玩「真心話大冒險」來電 分手卻被告性侵

2018年08月31日 00:02 中時電子報 張國欽 文／聯晟法網、編輯／

已婚的蘇經理透過網站上某知名交友平台，結識一位女粉知己小宣，在感情漸增的情形之下，磨擦出愛的火苗，雙方的感情就連其他的網友小珍都知道，某日，網友起鬨要約一並前往ＫＴＶ唱歌飲酒作樂，在酒精作崇之下大家開始玩一些比較開放的遊戲，如真心話大冒險、國王遊戲、夾洋蔥等…事後蘇經理與小宣彼此表達雙方的感覺，兩人漫步於霓虹閃爍的雨中，親密過程就如同電視劇一樣。

次日，兩人一同離開汽車旅館，在從客房走出及等待電梯時，雙方親密動作也被汽車旅館的清潔小姐看見。過了段時日，兩人因種種問題出現裂縫，致始小宣對蘇提出性侵害告訴。

蘇經理被女友告性侵害，在諸多證據皆不利他的情況下，極有可能敗訴。法網律師群選擇將關鍵放在兩人案發前後的人際互動上，共歸納出幾個關鍵點：

一、被害人飲酒之後精神狀況良好依案發當時證人之證言指出，小宣在去汽車旅館之前，曾用被告的手機與其他網友小貞通過電話，小宣在通話內容中表示自己沒有喝醉，故顯精神狀態屬正常，尚未達到心神喪失、精神耗弱等。另值班之證人表示雙方從旅館房間出來時，有說有笑並站在電梯旁觀看風景，衡諸常情，一般人如有被性侵之情形，被害人通常身心俱創，遑論一同談天看風景，顯然有違常情。

二、小宣被侵害後與蘇互動良好，按一般常理而言，如果小宣被侵害後，還可以與被告多次以ＭＳＮ相互聯絡，內容有表示想念被告，並且談論他只可以有未婚妻與小宣，不可以再找其他女人，同時表示可以試婚之意思，另電話內容中，被告有表示願意負責及照顧小宣一輩子，可見雙方之間關係應屬於男女朋友，所發生的性關係應可推論為合意性。

綜觀上述，告訴人所呈述之證詞多有瑕疵，無法成為有效證詞，此外，複查無其他積極證據足以證明蘇對小宣之性行為有強制之嫌，認定被告罪嫌不足，不起訴處分。

（聯晟法網）

(中時電子報)