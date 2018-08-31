飲酒過量和滴酒不沾 容易失智？專家這麼說

2018年08月31日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

適量喝酒可能降低失智風險？一份報告最近在歐美引發爭議。該研究發現飲酒過量和滴酒不沾的人，失智症風險都較高，適度飲酒者風險反倒降低，成果引發激烈爭論。英國國家健康部（NHS）在不到24小時內即發布一份長聲明，抨擊部分媒體錯誤解讀大型研究，「新聞標題不負責任地誤導民眾」。

所謂的「適度」是指一星期喝酒不超過14個單位（英制1單位＝8公克酒精），14個單位大約相當於5杯175cc.的13％紅葡萄酒、11杯25cc.的40％烈酒，或是2.8公升的4％啤酒。這項研究由法、英兩國科學家聯手執行，在1985到2017年間陸續追蹤9087名35～55歲中壯年男女性，紀錄他們的體力活動、心血管健康等數據，分析結果刊登在知名的《英國醫學期刊（The British Medical Journal）》。

研究指出，受試者當中酒從不入口的人和適量喝酒的人比起來，失智風險高出47％。如果酒量超過每週14個單位，每多喝7單位，失智風險上升17％。

NHS匯集專家意見指出，因為3個原因，我們應該謹慎看待這份報告。

1. 比較多中年不喝酒的人在20、30年後失智，不過……

不少受試者在觀察期間不碰酒，不見得是因為重視健康，而是身體已經出問題、因個人原因或信仰戒酒，或曾經喝得很兇。研究團隊分析和戒酒一起出現的因素，發現有些戒酒的人比較肥胖、運動量不夠、受教育程度較低，且心臟病的總體風險較高。這些因素都和失智症有很強的關聯性，或許是報告中不喝酒和高失智風險相關的背後原因。

2. 酒精和許多其他身心症狀有關

例如喝酒有機會提高至少7種癌症（食道癌、口腔癌、大腸癌、乳癌等）、高血壓、腦中風、肝臟疾病和精神健康問題的風險。如果為了防老後失智而開酒戒，可能顧此失彼。

3. 先前有許多研究結果互相矛盾

酒精和失智的關係還沒有定論，最重要的是，這項最新研究並沒有提出足夠證據表明人們應該因此多喝幾杯。

事後研究團隊也親上火線說明，第一作者、巴黎-薩克雷大學流行病與群體健康研究所薩比亞（Séverine Sabia）博士指出這項研究的關鍵，「到現在為止，我們還沒有足夠證據說適量飲酒對大腦有益；但我們找到一個界限值，超出這條界限可能拉高失智風險。」團隊建議，如果你沒有喝酒習慣，繼續和酒精保持距離比較好。

NHS總結指出：「現在沒有證據證明適量飲酒能預防失智。」

※《康健》提醒您，飲酒過量，有礙健康。

(中時電子報)