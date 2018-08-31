怎麼吃才能延年益壽？ 5大飲食密技大公開

2018年08月31日 00:03 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

現代人都相當重視養生、長壽相關議題，且現代許多科學家也都在為人類找出，可以長命百歲的方法，不過在科學家還沒找出方法前，我們該怎麼樣延長自己的年齡，讓自己達到可以「延年益壽」。

根據元氣網報導，提出了5種飲食方法，不僅能讓你靠「吃」就能長壽，還可以同時達到減斐、緩解便秘、改善膚色等好處。

一、 不吃垃圾食品

垃圾食品包含的相同特質為，高油、高鹽、重口味、有刺激性的，以上這類的垃圾食物吃多了，會讓我們身體的營養平衡崩潰，使用過多食品添加劑的垃圾食品，會容易導致我們體內腸道的細菌的死亡，導致免疫力下降，因此遠離色熱食品相當重要。

二、 不挑食

挑食會讓我們丟失掉很多珍貴營養素，如膳食纖維、維生素、礦物質等，因此在日常生活中吃飯時，不要放棄這些有影養的物質，充分利用好食材不挑不撿，才能達到長壽目的。

不挑食即能長壽(圖/達志影像)

三、多吃季節性食物

飲食長壽最基本原則就是選擇最天然，最適合這個季節的食材，比如夏季可以多吃黃瓜和番茄，冬季就適合吃牛蒡和蘿蔔等食材，根據季節來選擇食材可以獲得更多營養素。

四、白糖少吃

食用過多的白糖，會讓身體產生許多疾病，例如甜食、含糖飲料都應盡量少吃。

五、多吃發酵的食物

多吃一些發酵食物，能夠有效的攝入其中的營養素，比如優酪乳，蔬菜中含有的膳食纖維，可以幫助腸內有益菌的繁殖，增強人體免疫力。

(中時電子報)