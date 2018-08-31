該不該讀研究所？ 網友直呼：沒念後悔一輩子

該不該讀研究所？ 網友直呼：沒念會後悔一輩子(示意圖/本報系資料照)

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中時電子報

讀研究所到底有必要嗎？一名網友表示，他就讀成大系統系，正在考慮畢業後的事情，「聽各方消息都認為理工都是要唸研究所的，但是家裡認為讀了沒意義，只是延後就業跟增加一點起薪」，因此上網問問廣大網友們，讀理工科該不該念研究所？

原PO的爸媽覺得，花兩年時間讀研究所，花費的學費加上少工作2年的錢，不是碩士學歷起薪高可以彌補，而且就業2年薪資，不一定比新人碩士起薪低。因此家人麼都認為，沒必要讀研究所，他想想也覺得有道理，但還是想知道「研究所真的是必要的嗎？讀與不讀有什麼優缺點呢？」

對此，網友們都笑他見識太淺，沒有「碩畢」連進第一關面試都沒有好嗎？「學士畢業不但很多公司的門票拿不到，進入職場後天花板也比別人低」、「四大碩很多都7xk起跳，你確定工作兩年就能到這水準？」、「大學和研究所月薪差18k～20k，年薪差500k給你參考」。

還有網友力勸，「沒念碩士會後悔一輩子」！「社會是現實的，碩士就是比學士高一階」、「不要被上ㄧ代的觀念害死，碩士起薪高很多、加薪也高，要進業界一定要念碩士」。

但也有網友認為，一味地讀研究所沒用，還是要看科系、專業，「如果確定要考國營或公務員就沒差」、「過來人經驗『千萬別唸』有一技之長比學歷重要」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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