民進黨4年前促核四公投 今遭網友諷：像跨時空自打臉

2018年08月31日 00:02 中時電子報 林郁庭

上：民進黨官方臉書於2014年時的《核四公投特別條例》懶人包，其中一張寫著「說好的公投？」（圖/翻攝自民主進步黨 臉書）中：2014年核四公投案26日立法院院會表決通過逕付二讀，民進黨立委不滿，衝上主席台舉牌抗議。（資料照 姚志平攝）下：林義雄曾展開113小時的絕食靜坐。（資料照）

公投法修正通過後，大幅降低提案及成案門檻，使得公投提案量大噴發，但這些公投案並非無的放矢，全都針對蔡政府的施政而來。其中前總統馬英九積極投入宣傳的「以核養綠」公投，格外備受關注。現有網友挖出民進黨4年前為推動終結核四，嘲諷這句標語宣傳：「說好的公投？」特別是將這5個字作為回應「人民連公投都沒公投，就摸黑將核四燃料棒批運回美國」的作為，顯格外諷刺。

前總統馬英九與前行政院長江宜樺聯袂呼籲「以核養綠」，此項提議卻遭蔡英文總統蔡先前出席「新能源國際論壇」致詞時痛批，「這是一種似是而非、落後於世界潮流的說法」，並且一意孤行推動2025年實現非核家園。7月4日時更是默默將第一批核四燃料棒，批運回美國「異地存放」，形同是在人民連公投都沒公投的情況下，刑以「技術性」封殺，讓核四廠退役廠長王伯輝也表示，把燃料棒送出國是不智之舉。

近日有網友在民進黨官方臉書，挖出他們2014年時的《核四公投特別條例》懶人包，為了要呼籲當年的馬政府要舉行核四公投，其中一張圖寫著斗大標語「說好的公投？」

許多網友紛紛湧入民進黨官方臉書，在同一則PO文裡留言諷刺，「笑死，跨時空打臉秀」、「說好的公投呢？不能換了位置就換了腦袋吧？這樣根本雙重標準」、「過去民進黨搞公投根本不是要落實直接民主，不過是想要騙選票而已？」、「為什麼不參加以核養綠公投連署？快呼叫林聖人出來他不是最想要公投？」、「還我乾淨、不漲電價、不跳電的家園！」、「現在不用絕食大家都支持公投」，還有人tag蔡英文與賴清德的官方粉絲專頁，讓人按讚。

(中時電子報)