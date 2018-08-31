大水淹出上千坑洞 謝寒冰說：終於了解高雄海綿城市的意義！

高雄寶業里滯洪池。（圖／中央社）

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中時電子報
/綜合報導

日前高雄淹水災情慘重，外界批評市府頻建滯洪池效果不彰，高市代理市長許立明澄清，13座滯洪池總量近300萬噸的水，這次豪雨確實發揮功能，對此，名嘴謝寒冰坦言，「他必須鄭重跟花媽道歉，原來我過去一直誤解了高雄『海綿城市』的意義」，並提出正解說高雄的確是正港海綿城市！

根據內政部公布資料顯示，海綿城市是指具備存排水、過濾空氣及污染物質等功能，利用都市中分散而可運用之土地與建物空間，以入滲、滯蓄雨水等方式，如同海綿般吸存水分，達保水、防洪、防旱、降溫及減碳等效益的城市。

8月24日許立明在防災應變中心表示，縣市合併後高市共新增12座滯洪池，目前全市共13座，另2座年底完工，總滯洪量296萬噸，這次豪雨確實發揮功能。

謝寒冰說，他必須鄭重跟花媽道歉，「原來我過去一直誤解了高雄海綿城市的意義⋯」，謝寒冰解釋，高雄的海綿城市並不是像海綿一樣會吸水，而是「只要一下雨，就會像海綿一樣坑坑疤疤！」， 8/23、8/26兩場大雨，「讓高雄一口氣出現了5000多個大小坑洞，誰還敢說高雄不是正港的海綿城市呢？」。

有網友說，「小心知道太多會被滅口」、「最佳註解，我還以為大家和海綿寶寶住海底」、「只能吸水跟排水是不同的」、「坑洞數量，原高雄縣要5000×n，縣市合併根本從頭到尾都是個笑話」、「是不是可以請監察院調查這人民納稅的幾千億治水預算，到底怎麼花的？」。

(中時電子報)

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