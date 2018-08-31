亞運》中華隊31日焦點賽程

2018雅加達亞運棒球複賽賽程開打，中華隊30日與中國隊交手，終場以1比0險勝，賽後總教練許順益（中右）與選手們擊掌打氣。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日

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中時電子報
／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運進入倒數第二天賽程，軟網賽場已經混雙、女單摘下1金1銀的女將鄭竹玲，31日要在女團預賽出擊，希望能延續奪牌好手氣，為中華隊追加更多獎牌；柔道30日由旅日好手連珍羚摘下銅牌，31日女子78公斤以上級蔡佳雯、男子90公斤級沈朝恩等人，期許也能站上頒獎牌；還有拳擊女將林郁婷，要在女子51公斤級4強賽出賽，另一位拳擊女將黃筱雯拚戰57公斤級4強賽。

球類方面，女足下午4點銅牌戰面對南韓，女排上午10點和印度爭第9名，棒球晚間7點半中華迎戰日本，只要再勝就篤定能爭金，假如輸，失分必須控制在2分內。

08:30 鐵人三項 女子個人賽決賽 郭家齊、張綺文

10:00起 軟網 女團預賽 鄭竹玲等人

男團預賽 余凱文等人

10:oo起 自由車 女子爭先賽 張瑤

10:00 女排9-10名戰 中華vs.印度

10:00起 柔道 女子78kg以上 蔡佳雯

10:00起 柔道 男子90kg 沈朝恩

100kg 盧冠誌

100kg以上 陳聖閔

10:30起 橋牌 男子雙人4強賽

女子雙人4強賽

混合雙人4強賽

11:00起 桌球 女單 鄭怡靜、陳思羽

12:00起 桌球 男單 莊智淵、陳建安

15:00 滑輪溜冰男子20km公路賽決賽 趙祖政、林秉宏

16:00 滑輪溜冰 女子20km公路賽決賽 李孟竹、楊合貞

16:00 女足銅牌戰 中華vs.南韓

16:30 拳擊 女子51kg 4強賽 林郁婷

19:30 棒球4強循環賽 中華vs.日本

21:oo 拳擊 女子57kg 4強賽 黃筱雯

(中時電子報)

亞運》中華隊30日獎牌榜

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