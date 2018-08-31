他是潛力股！豪門千金陳以真不悔嫁月入3萬楊偉中

楊偉中與妻子陳以真感情甜蜜。(本報系資料照)

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中時電子報
陳以真3年前上節目回憶當時嫁給楊偉中情景。(取自公視官網)
陳以真當年嫁楊偉中，婚禮現場政商雲集。(本報系資料照)
楊偉中今年7月才與妻子歡慶結婚12周年紀念。(取自楊偉中臉書)

前國民黨發言人楊偉中昨(29日)晚間驚傳為了救溺水女兒，不幸在庫克群島溺斃，享年47歲，消息傳出令親友震驚不已。楊偉中與前新聞主播陳以真，結婚多年，感情羨煞旁人，出身自雲林耐斯集團的陳以真，當年嫁給月薪僅3萬出頭的楊偉中，更是轟動一時。

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陳以真與楊偉中背景相差懸殊，兩人十多年前相識於一場跨校營隊演講，之後又在一場台鐵工會抗爭中重逢，當時陳以真主動上前自我介紹：「學長，我是陳以真。」就像多年的老友相遇，感情更加密切，從此情牽一生。

陳以真2年前與楊偉中上節目《愛的萬物論》，透露爸爸很尊重她的選擇，更相信楊偉中是一個績優股。楊偉中坦言與岳父的確有價值觀上的衝突，但也感謝岳父對他的包容，「的確就像外面講的，你未必有一個很穩定的未來，然後你的生活、你的各種風險，甚至能不能照顧好她，能不能照顧好小孩…我必須承認他(岳父)真的是蠻包容的。」

被問主持人問起當時怎麼跟家裡推銷楊偉中這個女婿？陳以真甜蜜笑說：「就愛他啊！」更直言：「我覺得愛我所愛嘛，那我們就這樣做，我知道會有這麼反差，我還覺得他的同志更奇怪，你喜歡怎麼樣的人，然後我們要一起革命、一起運動，我的出身背景有什麼關係嗎？」一席話讓楊偉中笑得甜蜜。

(中時電子報)

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