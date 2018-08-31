遠赴廣州國企實習 台女大生讚「有底蘊」

2018年08月31日 00:34 旺報 記者賴志昶／廣州報導

來自中國文化大學女大生劉鈺茹原本主修中文與國際貿易學系，日前在國台辦與台青之家的平台上，關注到越秀集團的暑期實習機會，毅然決然投下履歷，想不到真的受到這家大陸著名國有企業的青睞，於7月來到廣州市實習，至今2個月過去，即將結束這段兩岸交流之旅返回台灣。

劉鈺茹是在越秀集團發展本部辦公室的人力資源部門實習，平常主要處理第一線文書與檔案資料。「從做中學，慢慢熟悉處理文書的能力」劉鈺茹說，她一開始對於簡體字比較不熟悉，且對大陸的拼音系統也比較不了解，因此在工作上陷入困境，但她不畏艱難，利用下班時間努力複習，還將拼音表列印出來貼在桌面上，時時提醒自己，多做多學之後，總算能夠順利完成單位所託付的工作。

「很難得能夠來到廣州，體驗兩岸企業文化差異。」劉鈺茹說到，廣州是十分具有歷史的一座城市，帶有一點嶺南氣息，但又有兼容並蓄的文化，且不斷維持創新，「是一座非常有底蘊的城市」。

本次越秀集團發展本部辦公室只有2名台灣實習生，其中一名是在台灣就讀大學的陸生，另一名就是劉鈺茹。對於想來大陸的台灣學生，她建議，要保持兼容開放的心態，既然踏出第一步後，就不能有不能故步自封的態度，要試著包容各方面的文化，同時也要多看一些相關的平台資訊，為自己做好準備。

劉鈺茹的導師、越秀發展公司的人資諶暄汶表示，台灣的同學對簡體字比較不熟悉，雖然一開始有影響到工作效率，但是在熟練後，工作效率有逐漸上升；而在工作態度上，台灣同學會在每天工作完成之後，主動向主管探詢是否還有其他業務可做，「鈺茹在這方面的積極性，十分受到我們單位的讚賞」，因此未來還是十分歡迎台灣學生來到越秀集團就業。

越秀集團日前啟動「登越計劃」，向應屆與畢業大學生徵集實習職位，預計招聘120人，招聘包括越秀集團旗下的地產、商投、金控、交通等公司的相關工作。學生於廣州與武漢面試入取後，將根據崗位要求實習2至3個月，之後依據表現，會由公司決定是否續簽合約，留下來繼續就業。

(旺報 )