為救愛女溺斃 楊偉中昔日和女兒互動逗趣

楊偉中和女兒互動逗趣。（翻攝自楊偉中臉書）

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中時電子報

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中，30日偕妻女在庫克群島旅遊，卻不幸為救女兒溺斃。楊偉中妻子陳以真是耐斯集團愛之味公司副總經理陳鏡堯之女，兩人2006年結婚，育有一女，楊偉中可說是愛家好男人，曾在臉書和女兒逗趣互動，甚至和老婆甜蜜放閃。

楊偉中29日才在臉書po文描述庫克群島之旅：「艾圖塔基島（Aitutaki)，沒有順暢的網路、沒有電話，要在這個南太平洋的小島和潟湖，度過4天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活。」未料楊偉中隔天卻驚傳溺斃。

楊偉中此次為救愛女溺斃，他曾在臉書談及和女兒的互動，「跟女兒一起熬夜、一起看球，原本是很開心的，結束後卻是無窮的折磨啊！我真不知道女兒為啥挺波蘭、法國、俄羅斯，而且都挺對了。」女兒說：「我知道為什麼你支持的隊伍都會輸。」楊偉中問：「為什麼？」女兒酸說：「因為你是書神（輸）。」楊偉中笑回：「嗯哼，需要傷口上灑鹽嗎.....」。

楊偉中妻子陳以真曾任年代新聞主播、行政院青輔會主委。楊偉中16日才po文和陳以真放閃，楊偉中說，小時候曾夢想娶到像周慧敏的另一半，陳以真甜蜜回傳照片，楊偉中便將老婆和周慧敏的照片合成後說：「今天這個共同的日子，還是來祝彼此、祝大家節日快樂，更感謝一路走來相扶持。」

(中時電子報)

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