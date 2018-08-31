「華倫太太」親妹加入厲陰宅宇宙 演鬼修女夜裡噩夢頻驚醒

《鬼修女》由「華倫太太」薇拉法蜜嘉的妹妹泰莎法蜜嘉主演。（華納兄弟提供）

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早在姊姊薇拉法蜜嘉接演《厲陰宅》系列中的華倫太太時，妹妹泰莎法蜜嘉就已經是這個系列的鐵粉，她說：「看著《厲陰宅》宇宙不斷擴張，好想成為其中的一份子，所以當《鬼修女》試鏡開始，我就積極爭取，甚至想請姊姊幫我求情，不要多，即使小角色也可以！」溫子仁看見泰莎眼中的純真無邪感，決定讓她接演《鬼修女》中的主角：艾琳修女。

片中艾琳修女是一名涉世未深的見習修女，溫子仁表示：「泰莎來試鏡時散發出一股純真感，當我們為她換上白色見習修女服時，她在鏡頭前散發無暇的純潔感，她口中念著祈禱文，注視鏡頭的那一秒，我跟導演柯林哈迪就在心中決定是她了。」

為了演出艾琳修女，泰莎法蜜嘉作足功課，時常去修道院靜靜觀察修女的行為舉止，在一旁聆聽她們的祈禱，甚至在電影拍攝過程中，她也不時把聖經與祈禱經文拿在手上閱讀，泰莎說：「艾琳修女不是在片中負責尖叫的花瓶，我需要內心的平靜，才能夠表現出信仰給我的力量，並且與光看外表就已經很嚇人的鬼修女相抗衡！」

雖然白天拍戲時堅強無懼，但到了夜晚，泰莎卻還是常常被噩夢嚇醒，她懷疑自己是不是帶了負面的能量回家，情況嚴重到了幾乎害怕夜晚來臨的程度，私下向姊姊薇拉求教，結果薇拉給她看一張當初拍攝《厲陰宅》第一集時，腰背部出現不明的爪痕照片，薇拉對她說：「妳必須選擇一個氣場乾淨純正的房子居住，並且在下戲時忘掉今天拍片的一切，才不會將負面的超自然能量帶回家。」該片9月6日上映。

(中時 )

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