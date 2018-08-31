真實版侏羅紀公園 美科學家將在俄繁殖古生物猛獁象

2018年08月31日 01:12 中時電子報 盧伯華

真實版侏羅紀公園將在西伯利亞出現！美國哈佛大學醫學院遺傳學家喬治．丘奇(George Church)最近制訂出一項研究計劃，將以最新的DNA技術，讓一萬年前在西伯利亞滅絕的猛獁象(Mammoth)重新復育繁殖。

俄羅斯衛星通訊社引述《生意人報》報導，丘奇計劃培育出適應寒冷環境的猛獁象後，在北極地區野放，據稱此舉可以防止永久凍土層的融化。

猛獁象又稱長毛象，是古代哺乳動物，大小近似現代的象，全身有棕色長毛，門齒向上彎曲。猛獁象源於非洲，早更新世時分布於歐亞與北美洲的北部凍原地帶。

猛獁象一旦能以DNA技術複育成功，必將掀起一股復育古生物的熱潮。圖中一名少女正在德國博物館內觀看猛獁象模型。（圖／美聯社）

報導說，丘奇目前正在雅庫特（Yakutiya，又稱薩哈共和國）訪問，1988年，前蘇聯科學家在該地建立了更新世公園，重現了更新世晚期北極地區的生態系統，猛獁象復育成後就計劃放歸在此地。

丘奇說：「我們將培育出更加穩定的猛獁象群體，使它們能夠與其他食草動物一起生活在北方，吃掉樹木，以便使草地生長。我們想讓他們生活在西伯利亞、加拿大和阿拉斯加的廣大地區。」

報導說，此一計劃通過對目前大象進行基因改造來培養猛獁象，其外觀將與猛獁象相像，頭部的毛比較短，而身體上的毛很長。

衛星通訊社日前曾報導，俄羅斯東北聯邦大學將在第四屆東方經濟論壇提出有關建立古遺傳學科學中心的投資項目，該中心將克隆猛獁象，研究俄羅斯東北民族的遺傳史。

報導說，該中心專家將尋找在永久凍土層中保存良好的古代動物遺骸中的活細胞，並進行研究後嘗試以生物複製技術來復育猛獁象等已經滅絕的動物，整個項目需要資金約4億盧布（約台幣1.8億元）。

薩哈共和國政府表示，東北聯邦大學代理校長葉夫根尼婭．米哈伊洛娃(Evgenia Mikhailova)稱，計劃在校內建立一個世界級的古遺傳學科學中心，該倡議已獲得薩哈共和國領導層的支持。

(中時電子報)