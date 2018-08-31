陸外交部：外航再怎麼「彈性」 也跳不出「一個中國」

2018年08月31日 02:37 中時電子報 盧伯華

外交部發言人今天回答記者有關美國聯合航空網頁以「貨幣」代替目的地名稱的「彈性做法」時表示，世界上只有一個中國，是外國公司在大陸經營的基本遵循，有關人士再怎麼想有去「彈性」，也跳不出「一個中國」的根本原則。

中國大陸外交部今天的例行記者會上，有媒體提問：據報導，在中國民航局要求在期限內將台灣的稱呼改為「中國台灣」後，美國聯合航空網頁上中國大陸、台灣、香港都變成以「貨幣」選擇所在地。台灣外交部發言人稱，對美聯航這種「彈性做法」表示感謝。中方對此有何評論?

大陸外交部發言人華春瑩就此回答說：航空公司網站涉台灣名稱問題由中國民航部門負責處理。我只想強調一點，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分， 這是客觀事實、基本常識和國際共識，也是任何外國公司在華經營的基本遵循。有關人士再怎麼想有去「彈性」，也跳不出「一個中國」的根本原則和遵循。

大陸民航局數月前要求所有外籍航空公司將網頁與紙本宣傳資料上的「台灣」改列「中國台灣」，多數外籍航空已遵照中國民航要求更改，不過仍有些外航想出一些方式迂迴變更對台灣的稱呼。其中美國聯合航空在官網上改以「貨幣／付款資訊」方式呈現，將「台灣」選項改成「新台幣」，而大陸則列為「人民幣」，香港則以「港幣」呈現。

我外交部發言人李憲章今表示，對這種彈性作法表示感謝，只要作法能夠彰顯台灣主體性有別於中國，不管用何種方式，都表示樂觀其成。

(中時電子報)