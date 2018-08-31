可愛、威武都吸睛！世界級「鋼彈競賽」在台北

2018年08月31日 03:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鋼彈迷照過來！來看玩家創意，將鋼彈變身啥模樣？ 三創生活園區今夏掀起動漫熱潮，除引進漫威英雄展與知名收藏玩具展，引起排隊旋風，吸引源源不絕的人潮湧入三創，讓大大小小英雄迷都有精彩滿足的暑假時光。來到暑假最後一波熱血狂潮，就請鋼彈迷注意了！即日起至9月9日由台灣萬代南夢宮主辦的『鋼彈模型製作家全球盃2018』將在三創1F十二立方舉辦北區預賽，總計448件參賽作品將於三創進行預賽。

可愛討喜的熊亞凱家族。（圖片來源 三創生活園區）

最吸引人之處在於比賽期間採全面開放、免費參觀，民眾將有機會搶先一睹第一手從預賽至決賽的參賽作品，把握下列比賽重點時間，即可貼身觀賞現場大大小小鋼彈玩家參賽作品與比賽過程：8月31日~9月1日在現場進行預賽交件、9月2日下午公布入圍決賽者、9月3日起進行觀眾人氣票選、9月8日決賽交件、9月9日即舉行頒獎典禮。根據主辦單位台灣萬代南夢宮統計。

鋼彈卡片遊戲機。（圖片來源 三創生活園區）

本屆參加者年紀最小僅5歲；最大為68歲，參賽者年紀主要落在10-35歲之間。向來鋼彈模型被視為男生的興趣或是男人的浪漫，但近年來陸續推出平易近人或呆萌的「熊亞凱」系列等，因此女性參賽者也較去年翻倍成長。

『鋼彈模型製作家全球盃2018』於即日起至9月9日同期間展售全台唯一、由鋼彈模型製作家第一把交椅「川口名人」親自監製之限定商品 HGUC 1/144 THE GUNDAM BASE 限定獨角獸鋼彈（自由上色模型），全台限量108 pcs；巨型鋼彈模型立像大集合-有核心玩家最愛的獵魔鋼彈、最新動畫＜鋼彈創鬥者潛網大戰＞中的潛網型00鋼彈，還有最可愛討喜的熊亞凱家族；還有鋼彈卡片機台一字排開，歡迎民眾排隊挑戰「地球聯邦VS吉翁公國 對抗賽」限時集章任務！

歷屆世界決賽中台灣獲獎參賽者作品平面展出等。現場還有多款2018年最新鋼彈系列動畫系列機體盒裝販售，歡迎民眾親身體驗比賽盛況，同時帶回最心愛的鋼彈新收藏，享受組裝手做的成就感與樂趣！

鋼彈限定商品。（圖片來源 三創生活園區）

『鋼彈模型製作家全球盃2018』

鋼彈模型系列展示：8/28(二) ~ 9/9(日) 每日11:00~21:30

●北區參賽作品展示：9/2(日) ~ 9/6(四) 每日11:00~21:30

●決賽入圍作品展示：預計9/8(六) 18:00 ~ 9/9(日) 16:00

●頒獎典禮：9/9(日) 14:30 ~ 16:00

(中時電子報)