西藏文化藝術節登場！音樂、唐卡、攝影都精彩

2018年08月31日 03:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

西藏就像是一塊覆蓋著神秘面紗的佛教淨土，也是許多人心中的「香格里拉」、夢想的旅遊地點！文化部主辦的一年一度「西藏文化藝術節」即將隆重登場！今年特別規劃唐卡藝術特展、學術研討會、攝影聯展及藏音天鼓音樂會等精彩主題，要讓大家再次感受西藏文化的多元魅力！

「西藏文化藝術節」系列活動首先登場的是西藏醫學藝術特展，展期自9月7日起至10月28日止，在國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館展出。唐卡是西藏文化當中頂級工藝的呈現，一幅唐卡作品的完成更是曠日費時，本次在長河藝術博物館黃英峰館長協助下，展出藏族醫學聖經「四部醫典」唐卡掛圖，展覽期間也同時舉辦藏醫養生專題講座及文化體驗活動；接著登場的是9月8日的藏傳佛教學術研討會，將邀集國內專家學者深度探討，讓民眾瞭解藏族宗教的內涵與豐富底蘊。

此外，今年文化部與台灣攝影家交流協會共同合辦「雪域光影-西藏攝影作品聯展」，特地邀請數十位著名攝影師聯合展出約60幅作品，分為地理、人文、寺廟等各式主題，透過鏡頭將獨特的藏地自然景觀、宗教文化、風土民情完整呈現在大家面前，展期自11月5日起至108年1月31日止，在文化部蒙藏文化館展出。

往年深受民眾喜愛的西藏文化藝術節重點活動－音樂會，今年特別邀請知名藏族歌手葛莎雀吉來臺演出，將於12月7日、8日與國內知名表演團體「優人神鼓」合作，在國父紀念館共同演出「藏音天鼓音樂會」。

「葛莎雀吉」出生音樂世家，擅長演唱西藏各地多樣化純然動人的民謠，她的聲音具有不可抗拒的穿透力，蘊涵充沛的人文精神與慈悲情懷，是傳承西藏歌唱傳統的藏族歌手；「優人神鼓」是國內外知名藝術表演團體，常受邀至各國演出，向世界展現臺灣優質創意與文化面貌，兩者藉由彼此不同的演出型態和呈現方式，結合傳統與現代藝術表現形態，為台灣的觀眾帶來一場身心靈的饗宴。

(中時電子報)