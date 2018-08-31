舞蹈、音樂好繽紛！愛丁堡藝穗節秀台灣

2018年08月31日 04:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用舞蹈、音樂秀出美麗的台灣！讓世界看到台灣藝術的多元與蓬勃！第71屆愛丁堡藝穗節(Edinburgh Festival Fringe)經過3週的演出行程，業於8月27日閉幕。由文化部策劃，第五度舉辦的「台灣季」 (Taiwan Season) 在8月26日晚間蒂摩爾古薪舞集的《Varhung〜心事誰人知》最後一場演出後，全場觀眾起立鼓掌中，精彩落幕。

本屆愛丁堡藝穗節再創紀錄，節目總計多達3,548個，演出場地也高達317個，總計演出場次高達5萬6,796場次。而今年愛丁堡藝穗節的國際藝術團隊來自51個不同國家，包含台灣在內，世界各國無不盡力在這全球規模最大的藝術節裡，努力向世界展現自己國家的表演藝術實力。

本屆文化部「台灣季」徵選的4個表演藝術團隊，將台灣深耕多年的文化軟實力於此世界舞台風光地展現給全世界。「台灣季」2018年持續與愛丁堡專業表演場地合作，其一是改建自獸醫學院的Summerhall，節目前衛多元；其二是蘇格蘭國家現代舞蹈中心Dance Base，肩負引介現代舞蹈的重責大任。在Summerhall的台灣季節目，包含連續第2年到愛丁堡的身聲劇場，演出《在自己的房間》，以及來自嘉義，代表台灣劇場新世代的阮劇團，帶來《家的妄想》。在Dance Base的舞蹈節目，由長弓舞蹈劇場的張家4位親兄弟演出《BON 4 BON》，以及第3度前往愛丁堡演出的蒂摩爾古薪舞集，是台灣首支以排灣族文化為主體的當代舞團，演出舞作《Varhung〜心事誰人知》。

2018「台灣季」所有團隊自首演以來，即受到中外各家媒體的關注。除了蘇格蘭主要報紙《蘇格蘭人報》(The Scotsman)及《蘇格蘭先鋒報》(Herald Scotland)，以及專業藝術媒體《Broadway Baby》、《The List》、《Three Weeks》、《FEST》、《The Stage》、《The Wee Review》、《Fringe Review》以及《Edinburgh Guide》之外，還有倫敦標準晚報(London Evening Standard)報導；在英國全國性的媒體上，也受到《衛報》(The Guardian)以及泰晤士報(The Times)的報導。

蒂摩爾古薪舞集『Varhung_心事誰人知』。（文化部提供）

「星級評價」一向是愛丁堡藝穗節的節目選看指標，透過媒體及藝評人親臨現場觀看節目，經由不同的藝術觀點與評論，為觀眾在眾多的節目製作中，篩選首選節目的重要指標。「台灣季」各團自開幕後直到閉幕，持續獲得如潮佳評，今年各團皆獲4星級以上的評價，誠屬難得。其中《Bon 4 Bon》和《Varhung〜心事誰人知》更分別榮獲3個最高級5星評價！

而繼去年台灣季節目首度入圍愛丁堡藝穗節「Total Theatre」大獎後，今年蒂摩爾古薪舞集《Varhung〜心事誰人知》持續接棒，入圍「Total Theatre & The Place Award for Dance」最佳舞蹈節目獎項，也是今年「Total Theatre」各類別入圍的演出製作中，唯一的亞洲團隊。長弓舞蹈劇場《Bon 4 Bon》也入圍了今年的亞洲藝術獎(Asia Arts Award)。

藝穗節期間匯聚全球藝術策展人、表演藝術場地負責人及藝術節總監等重要人士，而「台灣季」高品質的演出，更吸引眾多藝術專業人士前來觀賞，蒂摩爾古薪舞集團業已和美國舊金山國際藝術節及智利阿他加馬沙漠國際表演藝術節洽談未來巡演計畫，長弓舞蹈劇場則獲得蘇格蘭北方舞蹈節之青睞，並洽談後續邀請事宜。

(中時電子報)