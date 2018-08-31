秋節將至！新北文旦飄幸福柚香

討喜也美味的柚子也是中秋節不可少！（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不到一個月，就是中秋節了，除應景的月餅外，討喜也美味的柚子也是秋節不可少！新北農業局於8月29日在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦『幸福柚香 新北文旦展售會』，朱立倫市長化身最佳拍賣員，協助銷售新北在地文旦柚，現場1噸文旦搶購一空，婆婆媽媽預購2噸等宅配，八里農會推出文旦團購，歡迎全臺民眾共襄盛舉，購買新北最高品質的文旦柚!

展售會吸引許多人潮前來搶購文旦柚，現場人山人海，還有粉絲邊買水果邊要求和市長握手。朱立倫表示，觀音山一帶土壤含有豐富火山灰等礦物質，加上管理技術優秀的果農細心呵護，新北市出產的文旦柚都果肉Q彈、果香濃郁、甜中帶點微酸的好品質，歡迎大家一起用新臺幣讓新北優質文旦下架，支持新北在地小農!

八里區農友黃阿發表示，開始種植文旦柚至今已約30年，透過展售會，可以增加農友與消費者接觸的機會，幫助農友與消費者建立良好的信賴關係，穩定基本客群，有些客人買過一次，年年都來預定，還有人專程跑來我的農場「抬槓」。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年因為近2個月文旦柚成熟期天氣晴朗，目前本區文旦柚已陸陸續續開始採收，歡迎民眾一起支持來購買優質文旦柚。

(中時電子報)

歡迎民眾一起支持來購買優質文旦柚。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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