8月31日三大報頭條要聞

2018年08月31日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●九三軍人節將至，國防部原以「讓民眾擁抱國軍」為主軸，舉辦軍民聯歡晚會、職棒開球等慶祝活動。但因南部豪雨成災，災區尚未復原，國防部宣布「苦民所苦、疾民所疾」，取消上述活動，繼續協助受災居民清理家園。

●823豪雨造成南部多處水患，民進黨立委邱議瑩日前在其臉書上批評國民黨高雄市長參選人韓國瑜在淹水期間唱歌跳舞。未料，經人披露，高雄災情慘重時，她人竟在波蘭，其臉書粉絲頁遭上千網友罵爆。對此，邱議瑩昨在臉書發文致歉，各方的指教，她會虛心接受，但她強調「外交上的防災跟救災同樣重要。」

●林為洲退選，激發國民黨新竹縣長選情士氣，總統府祕書長陳菊昨天趁前往新竹縣參加義民祭，專程拜訪民進黨籍前縣長林光華，寄望「林姓宗親會」支持民進黨鄭朝方，林光華表示，陳菊是來探望他的健康，他避談是否觸及政治問題，但直言，支持民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方的「可能性很小」。

●花蓮縣長傅崐萁日前原訂前往美國與加州天普市締結姊妹市，並應邀於全美台灣同鄉聯誼會總會第41屆年會大會演講，卻在出發前3天，遭美國在台協會（AIT）要求繳交過去官司判決的翻譯文件，導致不及送件拒發簽證。傅昨嚴正抗議，痛批這不僅是美國侵犯台灣內政，更是民進黨聯合美方打壓。

◎旺報

●隨著中非合作論壇北京峰會舉行腳步逼近，外界關注我與邦交國史瓦帝尼邦誼，據相關人士表示，史瓦帝尼表面上給台灣吃了定心丸，但私下卻一直與大陸主動斡旋建交事宜。中非合作論壇峰會是一個時間窗口，台灣失去最後一個非洲友邦恐是機率頗大。

●美國在台協會（AIT）新館是否派駐陸戰隊員駐守，傳言不斷，但仍未獲證實。香港《南華早報》30日原稱，美國政府將對AIT新館派出由陸戰隊員組成的護衛小組，但隨後報導修改，引述國務院發言人說法，僅稱維安方式與現址相同，報導說法轉向保守。

●美軍前太平洋司令建議台灣模擬攻擊遼寧艦，再次挑動美中台敏感神經，大陸國台辦前副主任王在希受訪表示，美國不願意看到兩岸走向統一，因為美國知道兩岸統一後，中國會變得更加強大，所以要對中國加以遏制；但他強調，當中國決心要完成統一時，美國也會考慮干預所產生的後果和代價，而美國是很現實的，當看到趨勢不可阻擋時，也只能討價還價，謀求利益最大化，不會鋌而走險，為了台灣而犧牲美國的國家利益。

●即將在俄羅斯舉行的「東方-2018」戰略演習備受關注。除了中、俄兩軍，蒙古國軍隊也將參演。與美俄等傳統軍事強國的軍隊相比，蒙軍在國際舞台上顯得低調。使蒙軍披上了神祕色彩，也對這支軍隊充滿好奇。

◎工商時報

●摩根士丹利證券送台股暖風，基於資金面對台股有利、下半年出口產業匯率壓力減輕，以及大摩調升最大權值股台積電財務預期三大利多，將明年中以前台股預期高點調高為11,500點，維持台股「加碼」投資評等，這也是過去半年以來首度有外資調高台股指數目標。

●利率太低，國內債大買家也撐不住。新光金控30日在法說會揭露，子公司新光人壽上半年大幅出脫國內債券，占可運用資金比重自10.2％降為4.3％，大約賣掉1,367億元的國內債券，資金轉往美股、國外債券、國際板債，加碼國外金額近新台幣2千億元。

●國發會昨（30）日表示，我國總生育率自1980年的2.52人，快速降至去年的1.13人，由於今年前七個月出生人口進一步下滑，推估今年生育率將續降至1.09人，可能在亞洲各國中再度敬陪末座。

●台積電「贏者通吃」效應發酵，昨（30）日股價一夫當關，外資買盤持續湧入，帶領友達、英業達等15檔權值股逆勢上漲，扮台股撐盤要角。

(中時電子報)