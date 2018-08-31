樹木修護不簡單！吊車修剪也要學「爬樹」

2018年08月31日 05:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

走在大馬路上，除車水馬龍的車子，沿途的路樹散發芬多精，為我們遮蔽太陽，為街頭增添綠意，讓景色更美好！然你可知道，街頭的路樹也需要修剪，其中最常看到的「吊車修剪」也要學會「爬樹」技能呢！

8月22日新北市政府景觀處邀請到2014年香港區攀樹比賽冠軍-廖偉健攀樹師，親臨本市土城區員林公園進行攀樹修剪的示範講習，除了示範攀樹技巧亦開放現場民眾體驗攀樹，讓民眾能深入瞭解攀樹工作的專業技能。

樹木的修剪維護分為「吊車修剪」及「攀樹修剪」。吊車修剪是目前台灣修剪樹木中最主要及經常使用的方法，可以快速、有效率地進行修剪工作，吊籃也可以容納兩人同時作業，互相支援。但吊車作業空間有限，容易受到高度及長度的限制，若是遇到車輛無法到達的地區，便因此無法作業。

工作吊籃穿越枝幹時也容易造成碰撞使枝幹破皮受損，且礙於工作吊籃的體積，常常發生無法到達修剪位置的困境。故攀樹修剪便成為近年的新興行業，透過人工攀樹修剪之方式，才能深入高處全面檢視樹況，再予以妥善處理，攀樹師以繩索為攀爬工具，運用枝上行走、定向搖擺及攀樹繩結打法等專業技能，在樹上以不同角度檢查樹冠層，並將危險腐朽枝條、老弱病枯枝及不良枝等逐一修除，讓樹木更健康茁壯。

藉由此次攀樹示範，讓大家更加認識攀樹修剪的優點，體會樹木可以承受多人攀爬的強壯，以及意識到不當修剪所帶來損害，並了解如何友善與樹木相處，進而看見都市中路樹遭齊平斷頭的悲歌，喚起大眾的生態保育意識。

另樹木遇到問題應立即尋求專家去處理，不可拖延，否則只會讓樹木健康狀況日漸衰弱，民眾倘發現有人破壞樹木時，請立刻撥打1999、樹保專線（02-29536329）或聯繫當地區公所前往處理。

(中時電子報)