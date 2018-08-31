楊偉中溺斃前7小時臉書貼文 竟成他最後遺言

2018年08月31日 05:32 中時電子報 黃麗蓉

楊偉中在臉書最後貼文說，要在庫克群島和潟湖，渡過4天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活。楊偉中在臉書。（翻攝自楊偉中臉書）

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中帶著妻女遊庫克群島，卻於30日傳出不幸溺斃消息，發生事故7小時前他才在臉書寫道：「艾圖塔基島（Aitutaki)。沒有順暢的網路、沒有電話，要在這個南太平洋的小島和潟湖，渡過4天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活。」沒想到竟成他最後遺文。

楊偉中當時在臉書po文說，艾圖塔基島沒有順暢的網路及電話，要聯絡不便真的很抱歉，有事請line他會想辦法回覆，更說：「晚上看到玻里尼西亞大美女！」沒想到卻為救女兒溺斃，命喪異鄉。

庫克群島位在南太平洋上，共15個島嶼，散佈在紐西蘭和夏威夷之間，曾被「孤獨星球」的創始人Tony Wheeler選為全球最美麗的島嶼。這裡有著瀉湖和沙洲，而且大部分地區還允許遊客釣魚、捉螃蟹。

庫克島嶼最大的島是拉羅湯加島（Rarotonga），它有著多岩石的山峰、野生叢林和一望無際的白色沙灘，艾圖塔基（Aitutaki）是遊客遊覽量第二大的島嶼，坐落在一個世界上最大的珊瑚礁旁，珊瑚礁附近非常適合浮潛和潛水。

(中時電子報)