萬里蟹紀錄片發表！補蟹籠耆老打拚傳承漁業文化

2018年08月31日 07:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從默默無名到全球知名，「萬里蟹」在當地居民、政府民間齊心打造，成為現在必備美食品牌，背後是許多感人的故事！新北市府為讓更多民眾了解萬里蟹的故事，拍攝萬里蟹紀錄片。以當地耆老許八郎一家為中心，記錄許多人同為萬里蟹品牌打拚的過程。

紀錄片劇照：蟹籠與捕蟹外籍船員。（新北市漁業處提供）

新北市政府投入萬里蟹品牌行銷已經進入第7年，為進一步讓更多民眾了解萬里蟹的故事，特別邀請曾入圍金鐘獎的導演張緯誌，拍攝「萬里蟹」紀錄片，全片預計9月21日於龜吼漁港首映，相關精華影片則訂在9月10日曝光，盼讓全世界對萬里蟹有興趣的民眾都能一睹萬里蟹風情。

新北市長朱立倫與拍攝團隊暢談拍片趣事。（左起海大助理教授徐德華、萬里耆老許八郎、新北市長朱立倫、導演張緯誌）

「萬里蟹」紀錄片以當地耆老許八郎一家為中心，記錄萬里當地漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同為萬里蟹品牌打拼的過程。在短短50分鐘影片，鏡頭飛天、下海，將萬里蟹相關的豐富人文與景觀全部拍下，影片預告甫推出，隨即吸引上千人次觀看。

紀錄片劇照：龜吼漁港空拍圖。（新北市漁業處提供）

出身於老梅空軍眷村的台灣知名生態紀錄片與科教影片導演張緯誌，將自身對在地的情感化成動力，製作該部紀錄片，進行田野調查時，意外認識補蟹籠耆老許八郎，許八郎不僅僅是當地少數的補蟹籠高手，他的家人更直接連結到萬里蟹的所有周邊產業，兒子捕蟹、媳婦賣蟹，許家也是當地望族，整個紀錄片主軸也因此確立。

紀錄片劇照：全勝66號。（新北市漁業處提供）

新北市長朱立倫對於當地漁民不短視近利，以拖網、圍網的方式捕撈，放眼於萬里蟹的資源永續，堅持使用最不破壞海洋生態環境的蟹籠方式進行誘捕，讓人很敬佩，他也表示，萬里有螃蟹，百年以來皆是如此，但是怎樣品牌化，整合行銷萬里蟹，為地方帶來繁榮及永續經營，就是在地漁民及新北市府同仁這7年來努力的成果。

紀錄片劇照：神明淨港。（新北市漁業處提供）

捕蟹船長，同時兼身中華漁業漁船協會長吳兩成也說看完紀錄片也說「萬里蟹品牌創立前，螃蟹價格容易受到天候影響，價格波動非常大，創了品牌後，螃蟹價格相對穩定；現在我們的螃蟹只要一進港就被搶光了，不用再煩惱回來的螃蟹要賣給誰。」對於紀錄片真實呈現在地漁民生活，及當地產業因品牌而活絡很有感觸。

(中時電子報)