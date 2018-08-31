中菜如何國際化？首位米其林摘星台廚這麼說

用西瓜與手拆蟹肉搭配作冷湯，拿片皮烤鴨作與蔬菜水果搭配作沙拉；將糯米如了兩種起起煮成「假燉飯」，用港式燒賣皮包烤布蕾作成甜點〈香草雲吞布蕾〉…。
2008與2009年在拉斯維加斯永利酒店〈永利軒〉，率廚藝團隊連續二年在〈拉斯維加斯米其林指南〉中摘星的名廚Richard Chen陳辰朗，客座台北晶華酒店獻藝。這位第一位在國際餐飲業界摘星的「台生大廚」，如今已是位「飛行主廚」，除了擔任公主遊輪航駛亞洲各遊輪船上中餐廳的廚藝顧問，還經常往來加拿大與中國之間，協助兩地知名餐飲集團開餐廳。他作菜，技藝兼容中西，味道悠游於華洋，除了讓晶華酒店廚藝團隊感覺收獲很多，政商名流指定服務的晶華的中餐協理「阿珠姐」蔡燕珠，吃了Richard Chen菜後也豎起大姆指說：吃了會流淚。
晶華酒店總經理吳偉正表示，晶華請Richard到館內客座，不只是為了讓食饕吃到第一位國外米其林指南摘星的「台生大廚」作的菜，更想透過廚藝交流進一步提升館內與館外中餐廳的水準，讓中式菜餚的形色味再進化，並與國際接軌、「讓老外吃得都驚艷」。
祖籍福建、生出於台灣餐飲世家的陳辰朗，社子國小畢業後就被送去了美國求學，在有「名廚搖籃」之稱的美國CIA廚藝學院畢業後，陳辰朗進到了芝加哥麗池卡爾登酒店內法菜餐廳擔任副主廚，從此正式展開了廚藝人生。如今，Richard說自己作的菜是「泛亞菜系」（Pam Asian Cuisine)。
與其他國際名廚不同的是，同樣都是以現代精緻西方廚技演繹東方食物味道，Richard因出生自中菜家庭，再到西方學廚藝，這樣的背景使他更能精準掌握東方菜系、尤其是中華料理的味道精髓，所以他作出的菜餚呈盤形貌樣態很西方，但味道卻很東方。而Richard在食材與醬料用搭配上，可以因地制宜、就地取材，「冰箱內有什麼材料，就用什麼材料做菜」，「即席創藝」又能演繹美味，食客看到吃到的是「結果」，在後場廚房卻讓晶華廚藝團隊非常折服。
Richard兼擅中華料理與西方菜餚，問他自己究竟是喜歡作中菜還是西菜？他說，自己作菜幾十年下來的心得是，無論是那一種菜系，所用食材85%都大同小異，而烹技有時都雷同，「最後差別只在味道」。Richard並表示，左右味道的關鍵則在醬汁，所以要詮釋什麼菜，首先要把那道菜最原始的醬汁味道搞懂，最後才能「入魂」。
Richard說，中華料理與西方菜最大的不同是，中國菜幾千年來味道與形色都沒有太大變化，但西洋料理則一直與時俱進地在「進化」。所以他覺得中菜要國際化，一定得「變」，但變的是形色與呈盤，或是將食材用 料升級，「味道不能變」。
Richard此次客座台北晶華酒店推出的菜式，可以說「既東方也西方」，但換個角度也可以「既不中也不西」形容。不過在他中學為體、西學為用的精湛廚藝演繹下，這些菜餚味道口感與過去西廚演繹的「東西匯」大不同。
例如〈燉煮牛小排〉，Richard以中菜「紅燒」方式將牛小排置於用牛高湯、醬油、豆瓣醬、辛香料與紹興酒調製的醬汁中慢火燉煮，下襯的是用糯米加了兩種起司煨製的糯米飯，整道菜上桌時看似西菜，但在醬汁淋入後味道則很東方，風味與口感都很誘人。
〈龍蝦水晶餃〉、〈墨汁餃〉與〈酥炸明蝦． 花枝慕斯〉，是將食材升級的「進化版中式點心」，Richard除將用運澎湖龍蝦、明蝦、南非鮑魚、干貝等高級海鮮入饌製成點心，並運用了如墨魚汁和慕斯等西方廚技豐富點心口感並美化賣相。
讓「阿珠姐吃了會流淚」的則是甜點〈香草雲吞布蕾〉，Richard利用港式燒賣的黃色麵皮將西式烤布蕾包捲入餡做成雲吞形狀，再水煮後冰鎮，最後灑砂糖在表面炙燒成透明糖片，吃食時可與新鮮莓果一起入口，甜酸交織非常好吃。
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