中菜如何國際化？首位米其林摘星台廚這麼說

2018年08月31日 07:34 工商 姚舜

燉煮牛小排〉盤中襯底的看似「燉飯」，其實卻是Richard Chen在糯米中加了帕瑪森起司和馬滋卡澎起司煨煮，口感軟糯好像在吃米淇淋。（圖／ 姚舜）

Richard Chen用義大利冷湯作法將台灣紅肉西瓜作成〈西瓜冷湯〉，喝來非常消暑。（圖／姚舜）

Richard Chen作的〈西瓜冷湯〉中除有蟹肉，還有切成小球狀的蘋果、西瓜和小黃瓜，清鮮爽口。（圖／姚舜）

〈嫩煎藍斑〉的魚肉表面灑了些許麵包粉後先煎再烤，表層口感微微酥脆，魚肉下則襯著清炒高麗菜和番茄晶凍，整體味道很均衡協調。（圖／姚舜）

〈鮪魚生魚片〉下襯著醋漬海蜇皮與豌豆絲，調味醬汁則是用醬油、金桔醬、柚子汁和一點點松露油調製。（圖／姚舜）

鳳眼形的〈墨汁餃〉內餡有用鮭魚和干貝打成的慕斯、鮭魚卵，以及切成小丁塊的鮑魚肉。（圖／姚舜）

Richard Chan作的〈龍蝦水晶餃〉，水晶餃皮內除包著清蒸澎湖龍蝦肉，餃下襯著的是清炒白菜，提味醬汁則是用米酒和牛奶調和加紅蔥頭和番紅花熬。（圖／姚舜）

Richard Chen靈機一動就地取材作的〈烤鴨沙拉〉，形色繽紛、口感層次豐富，最重要的是食材與醬汁都沒有搶了烤鴨的味道。（圖／姚舜）

這開胃點心是用西式的Filo餅皮，包入用白蝦和墨魚打成的慕斯，再將餅皮以刀功切成絲條，下鍋油炸後即成花形，最後再用炸九層塔葉和魚子提鮮增香。（圖／姚舜）

〈香草雲吞布蕾〉是用港式燒賣皮包覆西式烤布蕾作餡，外層再灑了砂糖炙燒之形成透皮薄脆的糖度，Richard Chen設計的這道甜點好吃極了。（圖／姚舜）

Richard Chen陳辰朗是第一位在國際餐飲業界主持中餐廳在米其林指南中摘星的台籍主廚。（圖／姚舜）

用西瓜與手拆蟹肉搭配作冷湯，拿片皮烤鴨作與蔬菜水果搭配作沙拉；將糯米如了兩種起起煮成「假燉飯」，用港式燒賣皮包烤布蕾作成甜點〈香草雲吞布蕾〉…。

2008與2009年在拉斯維加斯永利酒店〈永利軒〉，率廚藝團隊連續二年在〈拉斯維加斯米其林指南〉中摘星的名廚Richard Chen陳辰朗，客座台北晶華酒店獻藝。這位第一位在國際餐飲業界摘星的「台生大廚」，如今已是位「飛行主廚」，除了擔任公主遊輪航駛亞洲各遊輪船上中餐廳的廚藝顧問，還經常往來加拿大與中國之間，協助兩地知名餐飲集團開餐廳。他作菜，技藝兼容中西，味道悠游於華洋，除了讓晶華酒店廚藝團隊感覺收獲很多，政商名流指定服務的晶華的中餐協理「阿珠姐」蔡燕珠，吃了Richard Chen菜後也豎起大姆指說：吃了會流淚。

晶華酒店總經理吳偉正表示，晶華請Richard到館內客座，不只是為了讓食饕吃到第一位國外米其林指南摘星的「台生大廚」作的菜，更想透過廚藝交流進一步提升館內與館外中餐廳的水準，讓中式菜餚的形色味再進化，並與國際接軌、「讓老外吃得都驚艷」。

祖籍福建、生出於台灣餐飲世家的陳辰朗，社子國小畢業後就被送去了美國求學，在有「名廚搖籃」之稱的美國CIA廚藝學院畢業後，陳辰朗進到了芝加哥麗池卡爾登酒店內法菜餐廳擔任副主廚，從此正式展開了廚藝人生。如今，Richard說自己作的菜是「泛亞菜系」（Pam Asian Cuisine)。

與其他國際名廚不同的是，同樣都是以現代精緻西方廚技演繹東方食物味道，Richard因出生自中菜家庭，再到西方學廚藝，這樣的背景使他更能精準掌握東方菜系、尤其是中華料理的味道精髓，所以他作出的菜餚呈盤形貌樣態很西方，但味道卻很東方。而Richard在食材與醬料用搭配上，可以因地制宜、就地取材，「冰箱內有什麼材料，就用什麼材料做菜」，「即席創藝」又能演繹美味，食客看到吃到的是「結果」，在後場廚房卻讓晶華廚藝團隊非常折服。

Richard兼擅中華料理與西方菜餚，問他自己究竟是喜歡作中菜還是西菜？他說，自己作菜幾十年下來的心得是，無論是那一種菜系，所用食材85%都大同小異，而烹技有時都雷同，「最後差別只在味道」。Richard並表示，左右味道的關鍵則在醬汁，所以要詮釋什麼菜，首先要把那道菜最原始的醬汁味道搞懂，最後才能「入魂」。

Richard說，中華料理與西方菜最大的不同是，中國菜幾千年來味道與形色都沒有太大變化，但西洋料理則一直與時俱進地在「進化」。所以他覺得中菜要國際化，一定得「變」，但變的是形色與呈盤，或是將食材用 料升級，「味道不能變」。

Richard此次客座台北晶華酒店推出的菜式，可以說「既東方也西方」，但換個角度也可以「既不中也不西」形容。不過在他中學為體、西學為用的精湛廚藝演繹下，這些菜餚味道口感與過去西廚演繹的「東西匯」大不同。

例如〈燉煮牛小排〉，Richard以中菜「紅燒」方式將牛小排置於用牛高湯、醬油、豆瓣醬、辛香料與紹興酒調製的醬汁中慢火燉煮，下襯的是用糯米加了兩種起司煨製的糯米飯，整道菜上桌時看似西菜，但在醬汁淋入後味道則很東方，風味與口感都很誘人。

〈龍蝦水晶餃〉、〈墨汁餃〉與〈酥炸明蝦． 花枝慕斯〉，是將食材升級的「進化版中式點心」，Richard除將用運澎湖龍蝦、明蝦、南非鮑魚、干貝等高級海鮮入饌製成點心，並運用了如墨魚汁和慕斯等西方廚技豐富點心口感並美化賣相。

讓「阿珠姐吃了會流淚」的則是甜點〈香草雲吞布蕾〉，Richard利用港式燒賣的黃色麵皮將西式烤布蕾包捲入餡做成雲吞形狀，再水煮後冰鎮，最後灑砂糖在表面炙燒成透明糖片，吃食時可與新鮮莓果一起入口，甜酸交織非常好吃。

(工商 )