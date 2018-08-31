卡通巨星魅力席捲全台 超人氣佩佩豬展突破10萬人次觀展

2018年08月31日 07:59 中時電子報 綜合報導

「粉紅豬小妹 超級互動展」開展以來即廣受家長及小朋友們的好評，暑假期間每日觀展人潮絡繹不絕，至今已吸引了近10萬人次前來觀展，成為今年暑假最火紅的親子展覽。今日主辦單位特別邀請了兒童界的卡通巨星「佩佩」、「喬治」及國立臺灣科學教育館陳雪玉館長，在現場一同見證並頒獎給第10萬名入場的幸運兒。

今日誕生的第10萬名入場觀眾，是來自台南的莊子明一家人，趁著暑假的尾聲與爸爸和姑姑們一同來追星。莊小弟表示：「每天都會鎖定看佩佩豬的卡通，今天北上來找姑姑，特別拜託爸爸帶我來士林科教館看佩佩!」他還抱著獲得的18吋「佩佩」與「喬治」絨毛娃娃現場唱出佩佩豬主題曲，完全展現出身為超級粉絲的態度，並直呼自己非常幸運呢!

第10萬名幸運民眾幸運獲得佩佩豬18吋絨毛娃娃及展覽限定商品。(圖片/時藝多媒體提供)

「粉紅豬小妹 超級互動展」現場以一比一等比例角色人物公仔來重現經典卡通歡樂場景，還打造多項有趣又好玩的體驗設施，其中最令人驚豔的是展區「羚羊老師音樂教室」，它串聯了互動科技，讓小朋友們將自己著色的佩佩豬透過掃描，出現在大型投影的教室中，讓親手畫的佩佩豬跟著羚羊老師一起動起來!適合愛畫畫的大小朋友們前來大展身手，創造獨一無二的佩佩豬；此外還能將自己設計的佩佩豬轉印在帆布袋、馬克杯、衣服和徽章上，製作專屬的紀念品。

「粉紅豬小妹 超級互動展」展期倒數一個月，主辦單位將在9月特別推出一系列精采活動，首波活動將於9月3日至7日舉行，活動期間每日上午11點至12點，「佩佩」人偶都會到展場內與參觀民眾互動合影，歡迎家長帶孩子們一同前來追星，實現孩子們的夢想！「粉紅豬小妹 超級互動展」展期僅到9月30日，於國立臺灣科學教育館7樓南側展覽廳展出。更多活動消息請見官方粉絲團。

佩佩豬粉絲見面會將在9/3-9/7於展場內舉行，歡迎家長帶孩子們一同來追星唷! (圖片/時藝多媒體提供)

展覽資訊

展覽時間：2018/06/16(六)-2018/09/30 (日)

開放時間：非暑假之平日 09:00-17:00 (16:00停止售票入場)

暑假(7/1-8/31)/假日09:00-18:00 (17:00停止售票入場)

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

授權單位：eOne、PPW

主辦單位：香港全家福、台灣太陽娛樂、時藝多媒體、閣林文創、愛貝克思

協辦單位：國立臺灣科學教育館

洽詢電話：02-8771-7318分機105或118

(中時電子報)