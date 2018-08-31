小英說台灣經濟好？商總：餐飲營收跌 飲料最慘摔3成

2018年08月31日 08:23 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文早先表示，台灣經濟20年來最佳，但相關產業營收數字下滑，直接打臉她的說法。商總近日公布一份調查指出，2017年餐飲業營收比前一年衰退10%，有一家連鎖飲料業者更慘跌3成。商總分析背後原因，軍公教年金遭砍、陸客減少是其主因，而政府整體領導令人感到前景不安，少子化等問題，也讓業者經營更加艱辛。

中評社報導，商業總會副秘書長戴中興表示，這次參與調查的餐飲業者超過100家，與2016年的營收表現相比，2017年有人賺有人賠，表現較好的成長20%，最差的衰退達30%，整體而言，衰退幅度約為10%，觀察今年餐飲業表現，目前看來沒有比較好。

戴中興分析餐飲業碰到的困境，第一個是客人預算縮水，原本一頓消費500元，現在只剩下300元，來客數量並沒減少，消費額度卻砍4成。為何客人消費變少，說穿了就是不敢花錢，這和政府政策及台灣環境有關係，包括公教人員18%沒了等等，使得可支配的薪水降低。

第二個原因則是客人直接減少，尤其陸客來台減少影響最鉅，而少子化也是其中的因素，整體消費人口正在下降。此外，還包括餐飲行業創業激增，使得市場被分散，大家開始拚價格，自然經營更加艱辛。

至於跟政府政策有關部分，包括去年遭業者普遍反彈的一例一休政策，墊高餐飲業加班費等支出成本，還有政府整體領導，也令人感到前景不安。

戴中興說，調查的100多家餐飲業者遍布全台，一家全台設有門市的飲料業者，衰退達30%，這也是因為飲料市場競爭激烈，稍有不慎，就會使品牌競爭力衰退、下滑。

國內營收不容易突破，商總也在自救，帶頭發展服務業，成立了品牌加速中心，協助台灣餐飲業輸出國際，希望未來有能力幫助台灣員工、幹部出國當董事，「輸出董事，而不是輸出勞工。」

(中時電子報)