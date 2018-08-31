洪耀福指韓國瑜意在選國民黨主席 曝陳其邁選情真相

2018年08月31日 08:17 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲望升高，民進黨秘書長洪耀福昨表示，韓國瑜這次志在選國民黨主席而非高雄市長；「把高雄選戰打熱後，就要選黨主席。」洪耀福這席話其實只說了一半，點出韓國瑜是藍軍「未來式」的事實；他沒說出口的一半話，推測應是陳其邁的選情樂觀指數有消退之虞。

洪耀福昨天說，韓國瑜在打全國聲勢，營造戰將、勇冠三軍形象，提昇藍軍對他的評價。韓的戰略及目的，不是要打贏高雄市長，而是打全國戰、因為贏高雄市長選舉的打法，和要贏得黨主席打法不一樣。國民黨少壯派還在搶下個世代領導權，這次國民黨打完選戰，會有一波新的內鬥。

中評網指出，「最強菜販」韓國瑜人氣攀升，空戰加地面戰打法獲得不少選民認同，他沒有國民黨人給選民的刻板印象，在沒資源的情況下努力接地氣，作風更符合高雄選民脾胃，外加上這次823大水淹出潛在選民的不滿指數，都使綠營陳其邁進軍市長大位憑添包袱。

中評網進一步分析，陳其邁今年3月贏得黨內初選後，面對新一輪的對決似乎有點找不到節奏，近日發生南台灣暴雨淹水，民氣與輿論選情讓藍軍有機會一搏，陳其邁意識到自身選戰的處境優勢正在流失，據了解，陳其邁已跟曾在高雄協助陳菊打贏選戰的操盤手洪智坤見面，陳洪結合也顯示陳其邁選情已出現變化，亟需找一位可靠專業有經驗的人來操盤。

(中時電子報)