臉書又出招！首頁狂閃無法瀏覽 三個步驟就能解決

2018年08月31日 08:31 中時電子報 林毅

接著選擇語言，只要將繁體中文改掉，選哪個語言都可以，儲存設定後就解決閃爍刷新問題

最近兩天不少網友都有發現，只要一打開臉書後，首頁動態牆就會狂刷新閃爍，根本無法瀏覽，讓使用者氣炸，問說難道農曆七月到了臉書也中邪？其實只需要三個步驟就能快速解決。

有網友在PTT臉書版提出疑問，表示自己是用火狐瀏覽器(FireFox)，這兩天只要打開臉書，首頁的動態牆就拼命刷新閃爍，根本停不下來，導致自己一瞬間看到有趣的資訊也點不到，因為下一秒就跳掉，結果一問之下才發現各種瀏覽器都會遇到同樣的問題，「Google Chrome也一樣」、「Edge也是」、「一直跳，爛透了」、「試了一下，每個瀏覽器都一樣」、「有夠誇張耶，是又在更新還是怎樣」、「還以為是我電腦中毒」。

不過隨即有網友提出解決辦法，只要點右上角的小箭頭選設定，接著更改語言介面，不論是英文或是日文等語言隨便選，之後一切就恢復正常。也有網友發現，只要把瀏覽器的擋廣告外掛程式，例如AdBlock關掉後重新整理也可以恢復正常，但也引起其他使用者痛批臉書，罵說根本是強迫使用者接收廣告資訊，實在不受尊重，嗆說以後不想用臉書了。

(中時電子報)